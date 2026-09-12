اتحاد الفروسية: فرسان الإمارات دائماً على قدر التحدي في مونديال القدرة

أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فوز فرسان دولة الإمارات بلقبي منافسات بطولة العالم للقدرة للخيول عمر 8 سنوات التي جرت، في منطقة «باروكا دي ألفا» بالبرتغال، لمسافة 120 كلم، أمس وسط منافسة قوية من 109 فرسان وفارسات يمثلون 26 دولة، إضافة مميزة لمسيرة الإنجازات العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

ووصف سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، اللقب التاسع على مستوى الفردي، والثالث على التوالي في الفرق والذي يعد غير مسبوق في تاريخ هذه البطولة، بأنه إنجاز استثنائي وتاريخي، معرباً عن ثقته في فرسان الإمارات لمتابعة مسيرة الإنجازات في بطولة العالم للقدرة 2026، في قرية بوذيب العالمية ديسمبر المقبل.

وقال: إن أبطال الإمارات أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات، والتفوق على نخبة من فرسان العالم، ليحافظوا على تميزهم في هذه البطولة، بعد تتويجهم بذهبيتي الفردي والفرق في جزيرة سردينيا الإيطالية عام 2024، والنسخة التالية في جوليانج الفرنسية عام 2025، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأعرب الريسي عن شكره للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، على متابعته لمشاركة الفرسان في البطولة، مشيداً بجهود الإسطبلات، والكوادر الفنية في تجهيز فرسان الإمارات والخيول للحدث العالمي.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في بطولات القدرة، رسخت مكانتها العالمية في الفروسية، وأبرزت دورها المحوري والنوعي في الاهتمام بها من خلال المبادرات والفعاليات العالمية المبتكرة، كقوة عالمية تتصدر المشهد في رياضة القدرة والتحمل، عبر سلسلة من الإنجازات التاريخية.

وتوجه الريسي بالتهنئة إلى الأبطال الفارس سالم ملهوف المتوج بلقب الفردي، ومنصور سعيد الفارسي صاحب المركز الثاني، وفرسان بطولة الفرق وهم سالم ملهوف، وعيسى عبدالله عيسى، وراشد المهيري، وناصر السويدي، وعلي الفلاسي، وقال إنهم أثبتوا للعالم مجدداً قدراتهم التنافسية العالية للوصول إلى منصة التتويج.

بدوره أشار الدكتور عبدالله أحمد الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة القدرة إلى أن تتويج فرسان دولة الإمارات باللقب العالمي في البرتغال، يتوج مسيرة طويلة من إرث هذه الرياضة، وحصادها الكبير من الإنجازات العالمية.

وأوضح أن الرهان على أبطال دولة الإمارات في سباقات القدرة العالمية، منبعه إيمان راسخ بقدراتهم، وإمكاناتهم وإصرارهم على تعزيز موقعها في بطولات الفروسية في مختلف دول العالم، لتحافظ الإمارات على سجلها المشرف، بإنجازات كبيرة وعالمية في سباقات القدرة على جميع المستويات.

ونوه إلى أن اللقب يأتي في مرحلة مهمة قبل استضافة بطولة العالم ديسمبر المقبل في أبوظبي، ما يمثل دافعاً قوياً للمزيد من الإنجازات، مشيداً بحرص أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية والمدير الفني لمنتخب الإمارات، على متابعة كل الترتيبات للفرسان قبل وأثناء انطلاق المنافسات.