سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة تعلن انطلاق المحطة الرابعة في تشيلي السبت

تستضيف ضاحية «لاي لاي» في جمهورية تشيلي، السبت، الجولة الرابعة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وينطلق السباق لمسافة 160 كلم على 5 مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 39.4 كلم، والثانية 39.4 كلم، والثالثة 30.5 كلم، والرابعة 30.5 كلم، والخامسة 20.2 كلم، بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد الشيلي بإشراف الاتحاد الدولي.

ويقام إلى جانب الحدث الرئيسي 4 سباقات دولية، مؤلفة من سباق فئة «النجمتين» لمسافة 120 كلم، ثم للشباب والناشئين، فئة النجمتين أيضاً لمسافة 120 كلم، وثالث بفئة النجمة لمسافة 100 كلم، والرابع لفئة النجمة للشباب والناشئين لمسافة 100 كلم.

وقد اختتمت اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول بهدف التأكد من سلامتها، واعتماد القوائم النهائية.