منصور بن زايد: الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية



أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركاً للتنمية المجتمعية، والاستثمار في الإنسان، وتنمية قدراته، وتمكينه من المنافسة عالمياً.



وقال سموه، إن رياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات، باعتبارها إرثاً حضارياً يجسد الاعتزاز بالهوية، وصون التراث العربي الأصيل، وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقاً من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ قيمة هذه الرياضة، وغيرها من الرياضات، في نفوس الأجيال المتعاقبة.



وأضاف سموه أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة القدرة جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الإنجازات الدولية، وتتصدر المشهد العالمي عبر عقود من المشاركات والنجاحات في بطولات القدرة، بما عزز ريادتها، وأكد حضورها الدائم على منصات التتويج.



وأوضح سموه أن دولة الإمارات تحظى بثقة راسخة من المجتمع الدولي، في تنظيم البطولات الكبرى، وفق أفضل المعايير الاحترافية، والممارسات العالمية، لما حققته من نجاحات متميزة في مختلف البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة على مدار العقود الماضية، وهو ما يضعها في صدارة الاهتمام العالمي، ويجعلها مثالاً يحتذى، ونموذجاً فريداً، بفضل رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة.



وأشار سموه إلى أن فوز أبوظبي باستضافة بطولة العالم للقدرة 2026 بقرية بوذيب العالمية للقدرة يجسد الثقة الدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، ويؤكد جاهزية العاصمة لتنظيم أكبر المحافل الرياضية، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وخبرات تنظيمية رائدة، ومنظومة متكاملة لاستضافة نخبة فرسان العالم، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً لرياضات الفروسية.



وأعرب سموه عن ثقته بقدرة فرسان وفارسات الإمارات على المنافسة بقوة، وتحقيق نتائج مشرفة في البطولة، مستندين إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وما وفرته من منظومة متكاملة لصقل المواهب، وتعزيز الأداء، بما يرسخ ريادة الإمارات عالمياً في رياضة القدرة، ويواصل مسيرة الإنجازات التي حققها أبطالها على الساحة الدولية.



وأكد سموه أن هذا الفوز يعكس ثقة الاتحاد الدولي للفروسية والمجتمع الرياضي الدولي بالإمارات، ويعزز التزامها بمواصلة تقديم بطولات عالمية، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يليق بمكانة الحدث، ويسهم في الارتقاء برياضة القدرة عالمياً.