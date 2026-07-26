حمدان بن محمد يشارك في سباق القدرة بإستونيا



شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في سباق القدرة والتحمل الذي أقيم في جمهورية إستونيا، إلى جانب فرسان فريقه، في مشهد يعكس شغف سموه برياضة الفروسية وارتباطه الكبير برياضة الآباء والأجداد.



ونشر سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام» مقطع فيديو يوثق جانباً من مشاركته في السباق مع فرسان الإمارات، حظي بتفاعل واسع، كما نشر نادي دبي للفروسية لقطات من مشاركة سموه في السباق.



ويرتبط سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم برياضة الفروسية وسباقات القدرة ارتباطاً وثيقاً، إذ حقق العديد من الإنجازات والألقاب في مسيرته، أبرزها تتويجه ببطولة العالم للقدرة عام 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا على صهوة الفرس «اليمامة»، كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي إضافة إلى تحقيق سموه العديد من البطولات الدولية.



وتأتي مشاركة سموه امتداداً لاهتمامه المتواصل برياضة القدرة، ودعمه المستمر لفرسان الإمارات، بما يعكس مكانة هذه الرياضة العريقة في الإمارات.