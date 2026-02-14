فرسان الإمارات يحافظون على اللقب.. سيف المزروعي يهدي الدولة سيف أمير قطر



حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً بعد أن حافظوا على لقب سيف أمير دولة قطر للقدرة، الذي أقيمت منافساته لمسافة 120 كلم في القرية الماراثونية بمنطقة سيلين في قطر، وسط مشاركة نخبة من الفرسان من مختلف دول الخليج والعالم.



وتوج فارسنا سيف أحمد المزروعي بالمركز الأول، على صهوة الجواد «بوليو تشارلز» لإسطبلات إم آر إم، تحت إشراف المدرب إسماعيل محمد، وجاء في المركز الثاني زميله الفارس سعيد سلطان المعمري، على صهوة «إس دبليو كال»، فيما حل ثالثاً الفارس القطري حسن علي المري.



ونجح فرسان الإمارات في الحفاظ على اللقب الذي توج به الفارس الإماراتي سالم ملهوف، في العام الماضي، ليواصلوا حضورهم المميز في مختلف المحافل والبطولات الخليجية والدولية.