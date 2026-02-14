إسطبلات العزم تتوج بلقب سباق كأس زايد بن منصور للقدرة



أهدى الفارس عبد الله أحمد سيد إسطبلات «العزم» لقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، اليوم السبت، في ثاني أيام مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي يختتم، غداً الأحد، بالسباق المفتوح الرئيسي لمسافة 120 كلم.



وجاء فوز الفارس البطل بعد أداء قوي في السباق، الذي شهد مشاركة وتحدياً جمع 237 فارساً وفارسة، على صهوة «بدوينا كارولاين»، مسجلاً زمناً وقدره 3:24:01 ساعات، وجاء ثانياً الفارس أحمد الهاشمي على صهوة «لامراي اماريو» من إسطبلات ند التمام بزمن 3:24:28 ساعات، وحلت في المركز الثالث الفارسة كوثر زيتوني على صهوة «بونزي»، من إسطبلات إنجاز الخاصة، بعد أن قطعت مسافة السباق في 3:25:14 ساعات.



وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، عبد الرحمن الرميثي، مشرف القرية، لارا صوايا، المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية، بمشاركة عدد كبير من أطقم الإسطبلات الفائزة.



من جانبه عبر الفارس عبد الله أحمد عن سعادته بنيل المركز الأول، مبيناً أنها مشاركته الثانية في مسيرته، ما يجعل يشعر بسعادة مضاعفة، وعلق على السباق وقال إنه كان قوياً خصوصاً في المرحلة الأولى، التي أظهر فيها جميع المشاركين رغبتهم في بلوغ منصات التتويج مع تحدٍ خاص من جانبه بالسيطرة على الخيل، وقال: «بتوجيهات المدرب ومساعدة إخواني في الإسطبل نجحت في بلوغ الصدارة وبالتأكيد هذا الإنجاز تحقق بجهود الجميع، وأتمنى تكرار النجاحات في المنافسات المقبلة».



وفي السياق يشهد ختام المهرجان، غداً، سباق ألعاب الماسترز للقدرة لمسافة 40 كلم، بمشاركة فرسان من داخل وخارج الدولة، وعدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية، وذلك تفاعلاً من إدارة قرية الإمارات العالمية للقدرة مع الحدث الرياضي البارز، الذي يجمع العالم في أبوظبي، ويختتم غداً، وأكدت إدارة القرية تهيئة أجواء السباق، وتوفير كل الإجراءات الخاصة بنجاحه مع إكمال الترتيبات الخاصة بالفحوصات البيطرية على الخيول.