آية علي تحرز لقب سباق السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة



أحرزت الفارسة آية علي الكيومي، لقب سباق السيدات في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة، الجمعة، والذي تنظمه قرية الإمارات العالمية بالوثبة ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، ويتضمن إقامة سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم السبت، على أن يُختتم المهرجان يوم الأحد بالسباق المفتوح الرئيسي لمسافة 120 كلم.



وجاء تتويج آية علي بلقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم بعد منافسة قوية ومشاركة 171 فارسة من مختلف إسطبلات الدولة والأندية، حيث تقدمت إلى الصدارة بهدوء بعد أن بدأت التحدي في المرحلة الأولى بإحراز المركز السادس، ونجحت في إنهاء السباق بالصدارة على صهوة «اتش سي رفيق» لإسطبلات الريف عجبان 2 بزمن قدره 3:19:33 ساعات.



وحلت في المركز الثاني الفارسة ليا فانديكر على صهوة «هيكلا دو باس فو» من إسطبلات F3 بزمن قدره 3:19:37 ساعات، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة سارة خلفان الجهوري على صهوة «مورو ليسيرو» من إسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:19:48 ساعات، وقام بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، عبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، لارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.



من جانبه عبر عبدالله الحمادي مدرب إسطبلات الريف عجبان 2 المتوجة باللقب عن سعادته باللقب، مؤكداً أن المركز الأول يمثل الموقع الطبيعي للإسطبل، وقال إنهم يشاركون في السباقات منذ عام 2000 ويحرزون باستمرار مراكز متقدمة، وأضاف: الموسم الحالي مختلف، لأن الإسطبل حقق نجاحات كبيرة وتواجد كثيراً في المركز الأول، هذه النجاحات نتاج العمل المستمر وجودة الخيل التي تم الاعتماد عليها خلال العامين الماضيين وتطور أداء الفرسان والفارسات.