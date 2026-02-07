سباق كأس رئيس الدولة للقدرة يشعل الحماس في قرية الوثبة

دبي - أحمد عيسى

تشهد قرية الإمارات العالمية بالوثبة، الأحد، النسخة 27 من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً، ويحظى باهتمام عالمي، بمشاركة مجموعة كبيرة من نخبة الفرسان والفارسات على صهوة أفضل الخيول، وسط منافسة ساخنة على الفوز بالكأس الغالية وبلوغ منصات التتويج، في الحدث الأبرز على مستوى سباقات القدرة ورياضة الفروسية والذي يشتمل أيضاً على سباق الفرق الذي يرفع من درجات التحدي والإثارة.





وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات، بما في ذلك عمليات الفحص البيطري التي جرت على الخيول المشاركة، المصحوبة بجوازات سفر معتمدة، كما تم تقسيم السباق إلى 6 مراحل، المرحلة الأولى 40 كلم باللون الأزرق، الثانية 28 كلم بالأخضر، الثالثة 28 كلم بالأصفر، الرابعة 24 كلم بالأحمر، الخامسة 20 كلم بالبني، والسادسة 20 كلم بالأبيض.





وشددت إدارة القرية على الالتزام بالضوابط، منها ارتداء جميع الفرسان خوذات واقية، وعدم استخدام السوط أو أي وسائل لإجبار الخيل، مع السماح لكل فارس بأربعة مساعدين كحد أقصى خلال السباق، كما يشترط أن يكون عمر الخيل 8 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كجم، وعدم تجاوز نبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة بعد كل مرحلة خلال إجراءات الفحص البيطري.





وأشار مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، إلى اكتمال كافة الترتيبات لتنظيم السباق بأفضل صورة، مؤكداً الحرص على إخراج الحدث بالشكل الذي يليق بعظمة المناسبة، وأضاف إن الجهود المبذولة تعكس التطور المستمر لرياضة الفروسية محلياً وعالمياً، وتضمن سلامة جميع المشاركين وتقديم سباق متميز يليق بالاسم الذي يحمله.





وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت مؤتمراً صحفياً أمس، تم خلاله الكشف عن تفاصيل الحدث البارز بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، مع تقديم عرض مصور تضمن تاريخ السباق ومراحل تطوره بلوغاً إلى استخدام أحدث التقنيات بقرية الإمارات العالمية للقدرة.