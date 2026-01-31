الخيول العربية تتنافس على لقب سباق القدرة بالوثبة



ينطلق، عند السادسة والنصف صباح غد الأحد، سباق كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم، والذي يقام في قرية الوثبة، وتنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية وقرية الإمارات العالمية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات، الذين يمثلون مختلف الإسطبلات، في سباق يسعى خلاله الجميع إلى بلوغ منصات التتويج، وإحراز لقب النسخة الثانية من البطولة.



وتم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، حيث تقام المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، تليها المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، على أن تختتم المنافسات بالمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، والتي تعقبها إجراءات الفحص البيطري النهائي، قبل اعتماد النتائج رسمياً، وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.



وأكملت اللجنة المنظمة، أمس، جميع إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، عقب انتهاء عملية التسجيل، إلى جانب استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية، بما يضمن نجاح السباق، وخروجه بأفضل صورة تنظيمية.



كما كشفت اللجنة عن الضوابط المعتمدة، التي تحكم المشاركة في السباق، منها ألا يقل عمر الحصان عن 6 سنوات، وعدم تجاوز معدل نبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة خلال الفحص، إضافة إلى أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كجم مع السرج، وذلك حفاظاً على سلامة الخيول، وضمان أعلى معايير التنافس.