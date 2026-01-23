ليا روز ماري تهدي إسطبلات إسناد لقب السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة



أهدت الفارسة ليا روز ماري، إسطبلات إسناد لقب سباق كأس السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بمشاركة 94 فارسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يختتم يوم الاثنين 26 يناير الجاري.



وتمكنت البطلة من انتزاع اللقب على صهوة الجواد «آر أو سورينو»، مسجلة زمناً قدره 3:44:00 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.79 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميلينا منديز على صهوة الجواد «جمال بيوتي» لإسطبلات «أم 7»، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 3:44:02 ساعات.



وحلت في المركز الثالث الفارسة ألفينا جابدراشيتوف على صهوة الجواد «إس دبليو لاستورث» لإسطبلات العاصفة، مسجلة 3:44:04 ساعات، في ختام مثير عكس تقارب المستويات بين الفارسات.



وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.



وسيكون السبت راحة، وتستأنف فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، صباح الأحد بانطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 160 كلم، والمصنف دولياً بنجمتين ويقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80 كلم، وتبلغ مسافة اليوم الثاني أيضاً 80 كلم، ويقام بالتزامن مع الجولة الأولى يوم «الاثنين»، سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».