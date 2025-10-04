فيصل الرحماني رئيساً لـ«دولي سباقات الخيل العربية» لدورة ثالثة بالإجماع



في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية، جددت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار» ثقتها بممثل دولة الإمارات فيصل الرحماني، بانتخابه رئيساً للاتحاد لدورة ثالثة تمتد لأربعة أعوام قادمة، وذلك بعد فوزه بالإجماع من قِبل الدول الأعضاء البالغ عددها 37 دولة. وجرت الانتخابات خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رؤساء الاتحادات وممثلي كافة الدول الأعضاء. ويعكس هذا الإجماع الدولي المكانة المرموقة التي رسخها الرحماني بجهوده المتواصلة خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة سباقات الخيل العربية، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية بما يواكب مكانة الخيل العربي الأصيل وإرثه العريق.



وأعرب فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي عن فخره واعتزازه بالثقة الدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير والمتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يقود برؤيته الحكيمة نهضة سباقات الخيل العربية ويمنحها مكانة استثنائية على المستويين الإقليمي والعالمي.



كما ثمّن الرحماني الدعم السخي للقيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة مقومات النجاح لأبناء الإمارات في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن إعادة انتخابه لدورة ثالثة يمثل دلالة جديدة على المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات، ويؤكد نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدها الاتحاد الدولي خلال السنوات الثماني الماضية، والتي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل العربية، وأسهمت في النمو الكبير لسوق المزادات ودوره المتزايد في دعم القطاعين الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم.