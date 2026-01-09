91 خيلاً في أمسية سباق الوصل على مضمار جبل علي



يستضيف مضمار جبل علي أمسية سباق الوصل في الحفل السادس من سباقات الموسم الجاري، والذي يتضمن برنامجاً مميزاً مكوّناً من سبعة أشواط أبرزها كأس نادي الوصل في الشوط الخامس، خُصصت لمنافسات الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 91 خيلاً.

ويدشّن فعاليات الأمسية الشوط الأول «كأس بورشة» لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق من توليد الإمارات، بمشاركة 16 خيلاً، وفي الشوط الثاني تُقام منافساته لمسافة 1400 متر، ويُخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، ضمن جائزة برنامج داعم – سباق داعم، بمشاركة 12 خيلاً.



ويشهد الشوط الثالث جائزة الشعفار للاستثمار – سباق داعم لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة مشاركة 14 خيلاً من الخيول المبتدئة. ويشارك في الشوط الرابع «جائزة سباق السرعة لفئة التكافؤ» لمسافة 1200 متر مشاركة 15 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق.



وستشتد المنافسة في الشوط الخامس على لقب سباق كأس نادي الوصل، يُقام لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 7 أسماء من خيول السرعة أبرزها «ترجمان» و«إنديكيت» و«تولى». وفي الشوط السادس تتواصل الإثارة عبر كأس العوير، الذي يُقام لمسافة 1800 متر، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 13 خيلاً.

وتُختتم الأمسية بالشوط السابع «كأس بنك الإمارات دبي الوطني – سباق داعم» لمسافة 1600 متر، مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 14 خيلاً من الخيول بعمر 3 و4 سنوات.