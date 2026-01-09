كأس محمد بن راشد للقدرة يجمع نخبة فرسان العالم في دبي



يصل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، إلى محطة ختام النسخة 19 في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر السباق الرئيس لمسافة 160 كلم «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» برعاية «طيران الإمارات» وبمشاركة نخبة فرسان العالم.

وسيشهد السباق الرئيس منافسة قوية بين أفضل الفرسان بعد المستوى المميز في مختلف سباقات المهرجان بدءاً من «كأس السيدات» لمسافة 120 كلم في مستهل فعاليات الكرنفال ومروراً بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم ثاني محطات المهرجان، والذي شهد مكرمة سخية ومبادرة هي الأولى من نوعها في العالم برصد «تسعيرة» ثمينة للخيول الفائزة، قبل أن يصل الحدث إلى المحطة قبل الختامية كأس «جميلتي» المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم.



ويستقطب «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» سنوياً نخبة فرسان العالم وأفضل الخيول، ويعد من أهم البطولات العالمية في سباقات القدرة لا سيما وأن الحدث يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب» وبطل العالم في مونديال القدرة بالمملكة المتحدة 2012 والداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وتتطلع إسطبلات MRM إلى المحافظة على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية الفارس سيف أحمد المزروعي والحائز على اللقب 3 مرات، ليتمكن من استعادة اللقب في العام الماضي على صهوة «ماجيك غلين تورك» والذي حقق معه لقب نسخة 2023 لإسطبلات MRM بعد أن قطع المسافة الإجمالية بزمن قدره 6.20.31 ساعات، فيما احتل الوصافة الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «لايلاك دي فيغنولس» لإسطبلات M7 وجاء في المركز الثالث الفارس علي عبدالله الفلاسي على صهوة «غولياث لارزاك» لإسطبلات العاصفة 2.



وينطلق السباق غداً السبت في الساعة 6:30 صباحاً في مدينة دبي الدولية للقدرة، وجرت قبل السباق عملية الفحص البيطري وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ، وأن يكون عمر الخيل 8 سنوات فما فوق، وألا يزيد نبض الخيل في عملية الفحص بعد كل مرحلة على 64 نبضة في الدقيقة.



مراحل السباق

وينقسم سباق اليوم إلى 5 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 35 كلم «اللون الأخضر»، ثم المرحلة الرابعة لمسافة 30 كلم «اللون الأزرق» ثم المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20 كلم «اللون الأبيض».



منافسات قوية

وشهدت السباقات الثلاثة الأولى في المهرجان منافسات قوية أسفرت عن تنوع الشعارات والإسطبلات والفرسان على منصات التتويج، حيث تألقت إسطبلات M7 في السباق الافتتاحي للسيدات بعدما توجت بالمركزين الأول والثاني بواسطة الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز بطلة كأس السيدات على صهوة الجواد «غولد ستريم»، والوصيفة شما الشحي على صهوة الجواد «إس دبليو إكران» وحصد الفارس محمد راشد بن مغير العميمي كأس الإسطبلات الخاصة تحت إشراف والده المدرب راشد بن مغير، وعمه سهيل مغير، على صهوة الجواد «زيوس إف إف»، لإسطبلات المغير 2، فيما احتفظت إسطبلات MRM بكأس «جميلتي» للأفراس بإحراز الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي على صهوة الفرس «بوليو ماركان»، لإسطبلات MRM.