144 فارساً يشاركون في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز بأبوظبي



على ميدان نادي أبوظبي للفروسية انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم في نسختها الـ15، واكتملت اليوم الخميس إجراءات قوائم الفرسان المشاركين في البطولة الرئيسة من فئة الخمس نجوم، والبطولة الدولية من فئة النجمتين ودولية خيول القفز الصغيرة، وبلغ عدد المشاركين 144 فارساً وفارسة، في حين استكملت نهار الخميس إجراءات الفحص البيطري لـ303 خيول من 32 دولة؛ معلنة عن جاهزيتها للمشاركة مع فرسانها في البطولات الدولية الثلاث.



وفي أولى منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ120 سم، بمشاركة 15 خيلاً، وأكملت المرحلتين 7 خيول دون خطأ، وبفارق التوقيت توجت بجائزة المركز الأول الفرس «بي بلانتاين» بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، وحازت جائزة المركز الثاني أيضاً بصحبة الفرس «زد سفن ليلا».



وتجدد التنافس في المنافسة الثانية للخيول من ذات الفئة العمرية 6 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ125 سم، ونجحت 7 خيول في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ والانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها جوادان دون خطأ، أولهما الفرس «زد سفن ليلا» بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، والفرس «اس اس بينا كولادا» من إسطبلات الشراع وبقيادة فارسنا الناشئ مبخوت عويضة الكربي، وعادت الفارسة كاتي لتتوج بجائزة المركز الثالث على صهوة الفرس «بي بلانتاين».



اللقاء الثاني على ميدان نادي أبوظبي للفروسية جرى أمسية الأربعاء، وجمع بين 32 خيلاً عمر 7 سنوات، في أولى منافساتها بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ125 سم، ونجح 11 خيلاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت جاء الفوز من نصيب الجواد «زد سفن فور تي» بقيادة الفارس البريطاني اليكساندر ماكلين، وتوجت بجائزة المركز الثاني الفرس «جالوسي دو بيديو»، وجائزة المركز الثالث نالتها الفرس «اس اس أورانيا» بقيادة فارسنا سالم أحمد السويدي.



اختتمت منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة، بمنافسة للخيول عمر 7 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 32 خيلاً، وصعد منها 12 خيلاً لجولة التمايز، وأكملتها 7 خيول دون خطأ، وانتزع الفوز بكأس الصدارة الجواد «إيريل زد» من إسطبلات الشراع، وبقيادة فارسنا الشاب حميد عبدالله المهيري، فوز «ايريل زد» أعاد إلى الأذهان الانتصارات التي حققتها الفرس «أرجنتينا» من إسطبلات الشراع مع الفارس حميد المهيري الموسم الماضي، في عمر 7 سنوات وقتئذ. وتوج بجائزة المركز الثاني الجواد «زد سفن فور تي» بقيادة الفارس البريطاني اليكساندر ماكلين، وجائزة المركز الثالث كانت أيضاً من نصيب خيول الإمارات، وتوجت بها الفرس «سيلينا 235» من نادي الشارقة للفروسية، وبقيادة فارسنا سالم أحمد السويدي.