124 خيلاً في الأمسية السابعة لكرنفال سباقات دبي



يستضيف مضمار ميدان العالمي، غداً الجمعة، الأمسية السابعة من كرنفال سباقات دبي، برعاية موانئ دبي العالمية وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، حيث تتكون الأمسية من 9 سباقات مميزة بجوائز مالية، تبلغ قيمتها الإجمالية 2.065.000 درهم، بمشاركة 124 خيلاً.

وتنطلق منافسات الأمسية بالشوط الأول «دبي ورلد ديجيتال تيكنولوجي» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، المخصص لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وعمر 4 سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف «70-90»، وقيمة جائزته 190 ألف درهم، بمشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً.



ويشهد الشوط الثاني «ميناء راشد» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي للخيول المبتدئة عمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 165 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً. ويتنافس في الشوط الثالث على لقب ميناء جبل علي لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي 14 خيلاً، شوط التكافؤ من تصنيف «75-95» والمخصص للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وستتواصل فعاليات الأمسية في الشوط الرابع «وي ون» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، وهو شوط للتكافؤ تصنيف «75-95» ومخصص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.



ويتنافس على لقب «الوصل ستيكس» في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية موانئ دبي العالمية، 11 خيلاً من بعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس سباق «لورد نورث» للتكافؤ، برعاية موانئ دبي العالمية من تصنيف «90-110» مشاركة 12 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق، والبالغة مسافته 1800 متر «عشبي»، وقيمة جائزته 350 ألف درهم.

وسيكون الشوط السابع لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي مسرحاً للتنافس بين 7 خيول على لقب موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي للتكافؤ تصنيف «85-105» ومخصص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.



ويشهد الشوط الثامن «دي بي ورلد إكسبريس» للتكافؤ لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي تصنيف «70-90» مشاركة حصة كاملة من الخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

ويسدل الستار على الأمسية في الشوط التاسع «ميناء الحمرية» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي شوط التكافؤ من تصنيف «70-90»، والمخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق وعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 190 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.



وأكد عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون، أن دبي تواصل رفع سقف التميز في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، معرباً عن سعادته برعاية الأمسية السابعة من الكرنفال.

من جانبه رحب علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، برعاية «دي بي ورلد» في مضمار ميدان، مؤكداً أنهم من الداعمين الرئيسيين للرياضة في دبي، ومثمناً دعمها المستمر لكرنفال سباقات دبي.