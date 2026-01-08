MRM تحتفظ بكأس «جميلتي» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة



احتفظت إسطبلات MRM بكأس «جميلتي» للأفراس ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة نخبة من فرسان العالم. وأحرز الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي لقب السباق الذي أقيم لمسافة 120 كلم برعاية «الطاير للسيارات» بمشاركة نحو 188 فارساً وفارسة، ليهدي إسطبلات MRM اللقب للعام الثاني على التوالي بعد إحرازه المركز الأول على صهوة الفرس «بوليو ماركان»، لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.26.15 ساعات.



واحتل المركز الثاني الفارس محمد صالح العطاس على صهوة الفرس «رو شي ستار»، لإسطبلات الوثبة، بزمن قدره 4.26.26 ساعات، فيما حل بطل النسخة الماضية الفارس سيف أحمد المزروعي في المركز الأول على صهوة الفرس «بوليو أحنو»، لإسطبلات MRM، بزمن 4.26.29 ساعات.



وجاء في المركز الرابع الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة الفرس «فوليبل دو فوسيه»، لإسطبلات F3، بزمن 4.26.50 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الفرس «ويتكا أحمير»، لإسطبلات MRM، بزمن 4.29.00 ساعات. واحتل المركز السادس الفارس حميد خليل الحسني على صهوة الفرس «هاقو العزيز AA»، لإسطبلات ABH، بزمن 4.29.08 ساعات، تلاه في المركز السابع الفارس عيسى حمود الخياري على صهوة الفرس «هايرا آرمور»، لإسطبلات البوادي، بزمن 4.29.26 ساعات. وجاءت في المركز الثامن الفارسة اللبنانية آية علي على صهوة الفرس «حجارة»، لإسطبلات الخيول، بزمن 4.29.41 ساعات.



تتويج الفائزين

وبعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق وأحمد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية، وطلال مرعب نائب رئيس أول مبيعات جاكوار لاند روفر، الطاير للسيارات، ومنى حسن سعدون نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في «الطاير للسيارات»، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وحصل الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على جائزة قيمة عبارة عن سيارات والمركز الحادي عشر 100 ألف درهم والمركز الثاني عشر 90 ألف درهم والثالث عشر 80 ألف درهم والمركز الرابع عشر 70 ألف درهم والخامس عشر 60 ألف درهم والسادس عشر 50 ألف درهم والسابع عشر 40 ألف درهم ومن المركز الثامن عشر وحتى المركز العشرين سيحصل كل فائز على 30 ألف درهم ومن المركز الواحد وعشرين حتى المركز الأربعين 25 ألف درهم.



السباق الرئيسي

من جانب آخر تتجه الأنظار السبت إلى السباق الرئيسي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم مسك ختام المهرجان، والمتوقع أن يشهد منافسة قوية بين نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة. وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة (الجمعة) قياسات الأوزان للفرسان المشاركين وإجراءات الفحص البيطري للخيول تمهيداً للمشاركة في السباق.