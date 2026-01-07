محمد بن مغير بطلاً لكأس «الإسطبلات» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة



توج الفارس محمد راشد بن مغير العميمي بكأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، حتى 10 سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من فرسان العالم.



وأقيم سباق كأس الإسطبلات الخاصة بنظام التسعيرة، المبادرة الأولى من نوعها في العالم، تمثلت في مكرمة استثنائية لأهل الخيل عبر تسعيرة سخية للخيول الفائزة. وتجسد هذه المبادرة الدعم الكبير، الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه المتواصل على تعزيز مكانة سباقات القدرة، ودعم مُلّاك الإسطبلات ومربي الخيل على الصعيدين المحلي والدولي.



أداء مميز

تألق الفارس محمد راشد بن مغير العميمي في السباق بعد أداء مميز تحت إشراف والده المدرب راشد بن مغير، وعمه سهيل مغير، على صهوة الجواد «زيوس إف إف»، لإسطبلات المغير 2 مسجلاً زمناً قدره 4.30.38 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس محمد سالم الحمادي على صهوة الجواد «فرست دي باي»، لإسطبلات الفوارس الخاصة مسجلاً زمناً قدره 4.30.44 ساعات، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة آية علي على صهوة الفرس «آت ديال رانج الشارقة»، لإسطبلات الخيول الخاصة مسجلة زمناً قدره 4.31.11 ساعات. توج أحمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور جمهور غفير من محبي الفروسية ورياضة سباقات القدرة والتحمل.



وأعرب راشد بن مغير، والد البطل محمد عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، وبالمكرمة السخية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الدعم الكبير، الذي تحظى به رياضة القدرة من فارس العرب.

وأضاف راشد بن مغير في تصريحات لـ«البيان»: «لقد وعدنا فأوفينا، وهذا الجواد معي منذ أن كان في عمر السنتين، واليوم نقطف ثمار العمل والتخطيط، وأنا فخور جداً بالإنجاز الذي حققه ابني محمد في مهرجان يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، مهرجان فارس العرب».



من جانبه توجه البطل محمد راشد بن مغير بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير الذي يجسده هذا المهرجان، مؤكداً أن هذه المبادرات تشكل دافعاً قوياً للفرسان لمواصلة التميز، كما قدم محمد شكره لوالده ومدربه راشد بن مغير، مشيراً إلى أن توجيهاته وخبرته كان لهما الدور الأبرز في الوصول إلى منصة التتويج»، وأضاف البطل الواعد، الذي يبلغ من العمر 515 عاماً، أن هذا الإنجاز كبير له، ودافع لحصد مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.



من جهة أخرى يصل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة إلى محطته قبل الختامية، حيث يستضيف في ثالث أيام الكرنفال سباق كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم. وتدافع إسطبلات MRM عن اللقب، الذي حققه في النسخة الماضية، الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «بوليو أهنو» مسجلاً زمناً قدره 4:21:56 ساعات.