M7 تتألق في افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. وميلينا مينديز بطلة كأس السيدات



تألقت إسطبلات M7 في افتتاح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بعدما تُوّجت بالمركزين الأول والثاني بواسطة الفارسة ميلينا مينديز بطلة كأس السيدات لمسافة 120 كلم، والوصيفة شما الشحي في السباق الذي أُقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة، ويستمر المهرجان حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة نخبة الفارسات من مختلف الإسطبلات. وأُقيم سباق السيدات برعاية عزيزي للتطوير العقاري وبتنظيم نادي دبي للفروسية، وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسط تنافس قوي من 108 فارسات.

ونجحت الأرجنتينية ميلينا مينديز في حسم اللقب بعد أداء مميز، حيث أحرزت المركز الأول على صهوة الجواد «غولد ستريم» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.21.45 ساعات، فيما جاءت زميلتها شما درويش الشحي في المركز الثاني على صهوة الجواد «إس دبليو إكران» بزمن 4.24.49 ساعات، وحلت الفارسة سارة محمد عبدالواحد ثالثة على صهوة الجواد «روشوز ليوتنانت» لإسطبلات ABH للقدرة بزمن 4.25.11 ساعات.



تتويج البطلات

وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بحضور الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الفارسات الفائزات، وسط حضور جماهيري غفير من محبي سباقات الخيل والقدرة.

كما حصلت الفائزة بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما نالت كل فائزة على 35 ألف درهم من المركز السادس إلى المركز الثلاثين.



سعادة كبيرة

وأعربت الفارسة ميلينا مينديز عن سعادتها الكبيرة بهذا التتويج، مؤكدة أن الفوز في مهرجان يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يُعد إنجازاً خاصاً ومصدر فخر لها بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.



وأوضحت البطلة أن السباق لم يكن سهلاً في ظل وجود نخبة من الفارسات والمنافسة القوية، مؤكدة أن جاهزية الجواد «غولد ستريم» كان لها دور حاسم في تحقيق اللقب وحسم المنافسة خاصة في المرحلة الأخيرة.

بدورها، أكدت الفارسة سارة محمد عبدالواحد، صاحبة المركز الثالث، أن اعتلاء منصة التتويج يمثل لها لحظات ثمينة، لا سيما أن الإنجاز تحقق في مهرجان يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيدة بأداء الجواد «روشوز ليوتنانت»، الذي سبق أن حققت معه المركز الثاني في النسخة الماضية من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، لتواصل معه رحلة التألق، متمنية أن يكون المركز الأول حليفها في السباقات المقبلة.



نظام التسعيرة

من جهة أخرى، تتواصل فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، حيث تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة المحطة الثانية المتمثلة في كأس الإسطبلات الخاصة بنظام التسعيرة لمسافة 120 كلم. ويشهد السباق مبادرة تُقام للمرة الأولى، تتمثل في مكرمة استثنائية لأهل الخيل عبارة عن تسعيرة سخية للخيول المشاركة، حيث خصصت جوائز مالية كبيرة، ينال بموجبها صاحب المركز الأول 3 ملايين درهم، وصاحب المركز الثاني مليوني درهم، وصاحب المركز الثالث مليون درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز من الرابع فصاعداً على 500 ألف درهم في خطوة تجسد الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وحرص سموه على تعزيز مكانة سباقات القدرة ودعم ملاك الإسطبلات ومربي الخيل.



وينقسم السباق إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً بالمسار الأصفر، تليها المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بالمسار الأحمر، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بالمسار الأزرق، وصولاً إلى المرحلة الرابعة والأخيرة بالمسار الأبيض لمسافة 20 كيلومتراً.

وحقق الفارس علي محمد البلوشي لقب النسخة الماضية من كأس الإسطبلات الخاصة، على صهوة الجواد «ساندين رابتور» لإسطبلات «العواصف»، وجاءت الفارسة ميثاء محمد القبيسي في المركز الثاني على صهوة «بيكنيك بارك» من «إسطبلات زعبيل»، بينما حلّت الفارسة هند البدواوي في المركز الثالث على صهوة «سكليمجرا» لإسطبلات «العواصف».