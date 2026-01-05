الفائزون في أشواط بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026



أسفرت منافسات أشواط البطولات ضمن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026 عن تتويج نخبة من الخيول المشاركة في مختلف الفئات، ففي بطولة الفلوات فاز بالميدالية الذهبية بالما أو لإسطبلات الشراع، وفاز بالميدالية الفضية أي دي حياة للمالك فيصل عبدالله محمد شعبان الشحي، وفاز بالميدالية البرونزية الخيل درة الزبير للمالك الشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد آل ثاني.



وفي بطولة المهرات فازت المهرة شيخة الياه بالميدالية الذهبية للمالك محمد أحمد عبداللطيف أحمد آل علي، وفاز بالميدالية الفضية وجود الباهية لمربط رأس الخيمة للخيول العربية، ونال الميدالية البرونزية آر كي نادرة لمربط الجواهر للخيول العربية. وفي بطولة الأفراس نال الميدالية الذهبية أ ج أساي للمالك محمد شيخ سليمان، ونال الميدالية الفضية إم زد رفقية للمالك خليفة عبدالله محمد ثاني النعيمي، وفازت بالميدالية البرونزية جيسيل الشراع للمالك إسطبلات الشراع.



وتصدر نتائج بطولة الأفلاء أ.س. غانم، للمالك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ونال الفضية إف في أي إكساجوبور، للمالك نايلا حايك، ونال البرونزية منادي الزبير للمالك الشيخ سلطان محمد عبدالله محمد علي آل ثاني.

وفي بطولة الأمهار فاز بالذهبية محبوب الشراع لإسطبلات الشراع، وبالفضية الأريام الرويس للمالك سمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، وفاز بالبرونزية شامل الزبير للشيخ فهد محمد عبدالله محمد آل ثاني.

ونال الميدالية الذهبية في بطولة الفحول دي جبران للمالك علي يوسف عبدالله فضلي، وذهبت الفضية إلى رمز الياه للمالك محمد أحمد عبداللطيف أحمد آل علي، وفاز بالبرونزية دي مشجي للمالك مربط رأس الخيمة للخيول العربية.