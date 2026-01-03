فرسان الإمارات أبطال «فردي وفرق» بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة



أضاف فرسان الإمارات إنجازاً جديداً للفروسية الإماراتية بعد تحقيقهم لقبي الفردي والفرق في النسخة الثانية من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً «فئة النجمتين»، التي أقيمت صباح اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، بمشاركة 102 فارس وفارسة يمثلون 10 دول.



وقاد الفارس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، الذي تصدر السباق ونال الميدالية الذهبية، فرسان الإمارات لتحقيق اللقبين، مهيمنين على المراكز الأولى في البطولة التي نظمت بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة التابعة للاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبلغ إجمالي الجوائز المالية 307 آلاف يورو، موزعة على الأبطال وأصحاب المراكز من الأول وحتى العشرين، إضافة إلى الفرق الثلاثة الأولى.



وتمكن البطل من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «جو لا ما جوري» العائد لإسطبلات «إيه بي اتش» بزمن قدره 4:55:13 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 24.39 كلم/ ساعة، وحل في المركز الثاني فارس المنصوري على صهوة «جيستي لا ماجوري» لإسطبلات «أم 7» بزمن 4:56:02 ساعات، فيما جاء ثالثاً سعيد أحمد الشامسي على صهوة «بوليو بروكسيمال» من إسطبلات «أم 7» بزمن 4:56:40 ساعات، لينال الميدالية البرونزية.



وضم فريق الإمارات المتوج بالميدالية الذهبية كلاً من الفارس فارس المنصوري الوصيف في الفردي، وصاحب المركز الثالث سعيد أحمد الشامسي، وعيسى راشد المرزوقي الذي حل في المركز الحادي عشر، وعلي عبدالله الفلاسي الذي حل في المركز الثامن عشر، حيث حققوا أقل زمن للفرق بلغ 15:31:12 ساعة. وحل الفريق العراقي في المركز الثاني، وتكون من ليلى الفراج، وشجاع بلال، وبيداء شاكر، وزبيدة علي.



وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسامي الدهامي الرئيس الفخري لمجلس الإدارة بالاتحاد الدولي للفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وتسلم جائزة المركز الأول الشيخ حميد بن أحمد النعيمي، نيابة عن البطل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي.



وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالنجاح الكبير للنسخة الثانية من بطولة المجموعة السابعة للقدرة، وقال: «نحن سعداء باستضافة البطولة للعام الثاني على التوالي، ما يدل على ثقة الاتحاد الدولي بقدرة الإمارات على تنظيم بطولات وفعاليات الفروسية».



وأضاف: «نحن فخورون بنسخة هذا العام التي شهدت تنوعاً في منصة التتويج ببروز دول جديدة في هذه الرياضة، ونتوجه بالتهنئة لبطل السباق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ولفريق فرسان الإمارات أبطال الفرق». وأكد الريسي أن الإمارات أصبحت اليوم تقود العالم في رياضة القدرة من حيث الإمكانيات البشرية والبنية التحتية وعدد الفرسان والملاك والكوادر الفنية، مشيراً إلى أن ذلك لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة للدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

من جانبه، أعرب سلطان خليفة اليحيائي عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والمتنوعة من دول المجموعة السابعة، مؤكداً أن الهدف من البطولة هو تشجيع وتطوير رياضة القدرة في المنطقة. وأضاف: أن بروز دول وفرسان جدد خلال النسخة الثانية يعكس النجاح الكبير الذي تحققه البطولة، مشيراً إلى وجود جهود كبيرة لتطوير سباقات القدرة عبر التركيز على تأهيل الكوادر الفنية في دول المجموعة السابعة.