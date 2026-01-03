منافسات قوية في أشواط اليوم الأول لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي



اختتمت منافسات اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة مميزة من نخبة الملاك والإسطبلات، في مشهد عكس المكانة التي تحظى بها البطولة ضمن أجندة بطولات جمال الخيل العربية، ودورها في إبراز أصالة الخيل العربية وتنافسها وفق أعلى المعايير.



واشتمل برنامج منافسات اليوم الأول للبطولة على تسعة أشواط، شاركت فيها 128 من المهرات والأفراس، ضمن الفئات التالية: الفئة الأولى: المهرات بعمر سنة «أ، ب، ج، د»، الفئة الثانية: المهرات بعمر سنتين «أ، ب»، الفئة الثالثة: المهرات بعمر ثلاث سنوات «أ، ب»، الفئة الرابعة: الأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق «أ».

وأسفرت نتائج الشوط الأول لفئة المهرات عمر سنة «أ» عن فوز المهرة «أ ل أ وديمة» لمالكها محمد بطي علي العبدولي بالمركز الأول، بعد أن حققت 90.9 نقطة. وجاءت المهرة «بي دبليو نجاح» لمالكها معالي علي سالم عبيد الكعبي في المركز الثاني برصيد 90.6 نقطة، فيما حلت المهرة «أي أر سحر الجمال» لمالكها يوسف محمد علي محمد الرشيد في المركز الثالث بعد أن نالت 90.3 نقطة.



وفي الشوط الثاني لفئة المهرات عمر سنة «ب»، فازت المهرة «درة الزبير» لمالكها الشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد آل ثاني، بالمركز الأول بعد أن حققت 91.5 نقطة. وجاءت المهرة «م تيجان» لمالكها حمد سالم علي سالم الهاملي في المركز الثاني برصيد 90.4 نقطة، فيما حلت المهرة ««م. ع ثريا» لمالكها خلف محمد خلف أحمد العتيبة في المركز الثالث بعد أن نالت 90.1 نقطة.

وأسفرت نتائج الشوط الثالث لفئة المهرات عمر سنة «ج» عن فوز المهرة «بالما او» لإسطبلات الشراع، بالمركز الأول بعد أن حققت 91.9 نقطة. وجاءت في المركز الثاني المهرة «أي دي حياة» لمالكها فيصل عبدالله محمد شعبان الشحي، محققة 91.2 نقطة، فيما حلت المهرة «الأريام عنيدة» لإسطبلات الأريام العربية في المركز الثالث برصيد 90.9 نقطة.



وفي الشوط الرابع لفئة المهرات عمر سنة «د»، فازت المهرة «زاهية الخليج» لمربط الخليج للخيول العربية بالمركز الأول، بعد أن حققت 90.6 نقطة. وجاءت المهرة «م.ع العاصمة» لمالكها عبد الله محمد خلف أحمد العتيبة في المركز الثاني برصيد 90.6 نقطة، فيما حلت المهرة «كاتيا أم ون» لمربط إم 1 للخيول العربية في المركز الثالث محققة 90.5 نقطة.

وجاءت نتيجة الشوط الخامس للمهرات عمر سنتين «الفئة 2، أ» بفوز المهرة «ليليان الساد» لمالكها عادل عمر محمد المرزوقي بالمركز الأول، محققة 91.1 نقطة، وحلت في المركز الثاني المهرة «أي دي نجوى» لمالكها حمد عدنان عبدالله شعبان الشحي بـ90.9 نقطة، ونالت المهرة «بي دبليو سارة» لمالكتها عنود علي أحمد علي المنصوري المركز الثالث بعد أن حققت 90.6 نقطة.



وفي الشوط السادس للمهرات عمر سنتين «الفئة 2، ب» حققت المهرة «شيخة الياه» لمالكها محمد أحمد عبداللطيف أحمد آل علي، المركز الأول بـ92.1 نقطة، وفي المركز الثاني المهرة «س. س. روز» لمالكها سلطان محمد خليفة حمد اليحيائي، بـ91 نقطة، وفي المركز الثالث المهرة «أم كي غزل» لصاحبها محسن حسين حسين عمارة بعد أن حققت 90.4 نقطة.

وجاءت نتائج الشوط السابع للمهرات عمر ثلاث سنوات «الفئة 3، أ» بفوز المهرة «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة للخيول العربية بالمركز الأول، محققة 91.4 نقطة، وفي المركز الثاني حلت المهرة «آر كي نادرة» لمربط الجواهر للخيول العربية بـ 90.8 نقطة. وجاءت المهرة «مراكش رم» لمالكها حماد سيف سعيد حماد الزعابي في المركز الثالث بـ 90.6 نقطة.



وفي الشوط الثامن للمهرات عمر ثلاث سنوات «الفئة 3، ب» نالت المهرة «إسفير آي آي» لمالكها راشد غانم محمد عبيد الهاجري المركز الأول محققة 91.6 نقطة وجاءت المهرة «دي نفايس» لمالكتها نايلا حايك في المركز الثاني بـ 91.1 نقطة وفي المركز الثالث حلت المهرة «جميلة الحميدية» لمالكها عيسى محمد عيسى بوشهاب السويدي بـ 90.2.

وفي الشوط التاسع والنهائي لمنافسات اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيول العربية، الفئة الرابعة: الأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق «أ» احتل المركز الأول الفرس «أم زد رفيقة» لخليفة عبدالله محمد ثاني النعيمي ونال 91.8 نقطة. وفي المركز الثاني «جيسيل الشراع» لإسطبلات الشراع وحصل على 91.7 نقطة. وفي المركز الثالث الفرس «نايا الحمود» لغالية علي عبدالرحمن بن جكة المنصوري ونال 91.6 نقطة.