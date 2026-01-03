ثلاثية لخيول أحمد بن راشد بقيادة «قدوة» في «ميدان»



تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الأمسية السادسة لكرنفال سباقات دبي بعد إحرازها ثلاثية مميزة «هاتريك»، في مضمار ميدان بقيادة «قدوة» بطل سباق «زعبيل للميل» للفئة الثانية، إضافة إلى تألق «لهفتي» و«ميدان»، فيما واصل «النصيب» التألق في المضمار العالمي بعد إحرازه لقب «دباوي ستيكس» للفئة الثالثة في الأمسية، التي اشتملت على 8 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، والبالغ إجمالي الجوائز المالية فيها 3.240.000 درهم.



الشوط الافتتاحي

وافتتح «أريبيان لايت» لجودلفين الأمسية، بعد فوزه بلقب سباق «زعبيل تيرف»، برعاية «بن غاطي للتطوير العقاري»، لمسافة 2000 متر على المسار العشبي، محققاً الانتصار، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي بزمن قدره 2.1.10 دقيقة بفارق نصف طول عن رفيقه في الإسطبل «بيدوين برينس» لجودلفين.

وحققت «لهفتي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «بن غاطي للتطوير العقاري» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي، بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف ما يكل كوستا، مسجلة زمناً قدره 1.12.14 دقيقة، بعد صراع مثير بفارق رأس عن «ويلكم دريم» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي.



وحصد «تو ترايبس» لفيل كينجهام لقب الشوط الثالث «شبكة ARN» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي، بقيادة بيلي لوغنان، وإشراف ريشارد سبنسر، مسجلاً زمناً قدره 1.9.47 دقيقة بفارق رأس عن «إنديان سبرينغز» لجودلفين.

وحقق «نورذرن تشامبيون» لتي بي تي ريسنغ، بقيادة كيران شومارك وإشراف إيد والكر لقب الشوط الرابع «جميرا ستيكس» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.56 دقيقة.

وواصل «النصيب» لمحمد عبدالله محمد الشحي التألق في مضمار ميدان بعد أن حقق فوزه الثاني في غضون أقل من شهر على المضمار العالمي بإحرازه لقب سباق «دباوي ستيكس» للفئة الثالثة في الشوط الخامس، برعاية فرانس غالوب لمسافة 1200 متر على المسار الرملي، بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.11.54 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «مُفاسا» بشعار آر آر آر للسباقات، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار، وجاء في المركز الثالث «كولور اب».



«زعبيل للميل»

وكسب «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم التحدي في السباق الرئيسي «زعبيل للميل» للفئة الثانية في الشوط السادس، برعاية «بيه اتش اي للدعاية والإعلان»، لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.35.81 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «آموري سيتي» لجودلفين، وجاء في المركز الثالث «أودينس».



الجينيز الإماراتي

وحقق الفارس وليام بيوك فوزه الثاني بقيادته «سيكس سبيد» إلى لقب سباق الـ «2000 جينيز الإماراتي- التحضيري» في الشوط لمسافة 1400 متر للخيول عمر ثلاث سنوات على المسار الرملي، والمملوك لبلو بلاد ريسنغ سينديكيت – كامليش مهداني ودهروف سهني، تحت إشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.28 دقيقة.

وأكمل «ميدان» الثلاثية الصفراء في الأمسية بعد فوزه بلقب أطول سباقات الأمسية في الشوط الثامن «شركة زوهو» على المسار العشبي لمسافة 2810 متر، بقيادة جيمس دويل، وإشراف سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 2.59.12 دقيقة.



جودة عالية

وأعرب المدرب اد كريسفورد عن سعادته بإحراز «قدوة» لقب «زعبيل للميل»، وقال لـ«البيان»: «إن الجواد البطل أثبت أنه حصان بجودة عالية، بعد إحرازه اللقب في ميدان أمام نخبة الخيول المشاركة، ليواصل التألق بعد إحراز انتصارات مهمة في سباقات الفئات بانجلترا».



وأبدى المدرب مصبح المهيري سعادته بمواصلة «النصيب» عروضه القوية في مضمار ميدان بعد إحراز لقب «دباوي ستيكس» للفئة الثانية، مشيراً إلى أن البطل يملك إمكانات كبيرة، تؤكد جاهزيته لجميع السباقات، متمنياً مشاركته في الأمسية العالمية الشهيرة كأس دبي العالمي في شهر مارس المقبل.