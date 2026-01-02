7 أشواط للخيول العربية الأصيلة على مضمار العين للفروسية غداً



يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، في الخامسة من مساء غداً السبت حفل سباقه الخامس للموسم الحالي والذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 96 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف درهم وتفتتح الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق حفل الأمسية في الشوط الأول والذي ينطلق لمسافة 1800 متر حيث يتطلع الجواد «رمز» للفوز باللقب في مواجهة خيول قوية أخرى أبرزها «مديحة»، و«الجوهرة»، في حين ينطلق الشوط الثاني لمسافة 1800 متر أيضاً ويتوقع أن تحتدم خلاله المنافسة بين عدد من الخيول الطامحة للصدارة، ويبرز منها «إيه أس فواز»، و«مكنون»، و«الشاهين» ونخبة من الخيول القوية.



ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر 13 من الخيول المبتدئة وينتظر أن يحتدم فيه التنافس حيث تسعى المهرة «جرمن» للصدارة غير أن مهمتها لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء آخرين مثل المهرة «سحايب بينونة»، و«الفكر دي لوب»، وفي الشوط الرابع تتسابق الخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، ويبرز منها «هياب الزمان»، و«ساري»، و«طارق» كونها مرشحة للفوز.



وتعود الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة» للمضمار في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر وينتظر أن يشهد هذا الشوط إثارة بالغة ومنافسة قوية بين عدد من الخيول الطامحة للقب مثل المهرة «بشاير»، و«إيه أف مسيرة»، و«مزنة».



وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السادس الذي ينطلق لمسافة 1600 متر، حيث تتنافس الخيول حسب العمر والنتائج، ويبرز مرشحاً محتملاً للفوز باللقب «شمروخ» و«أس أس آر الصمود»، و«عزام»، وتختتم الأمسية بالشوط السابع المخصص لخيول عمر أربع سنوات فما فوق والذي ينطلق لمسافة السرعة 1000 متر، وخلاله يسعى الجواد «ماهر» للفوز باللقب ولكن عليه أولاً أن يتجاوز خيولاً قوية أخرى مثل «وجيب»، و«آر بي ناش باش» وغيرها.