صراع مثير على لقبي «زعبيل للميل» و«دباوي ستيكس» في ميدان



يستضيف مضمار «ميدان» غداً الجمعة فعاليات الأمسية السادسة من كرنفال سباقات دبي، بمشاركة نخبة من الخيول، تتنافس على ألقاب ثمانية أشواط، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 3.240.000 درهم. وستشهد أولى أمسيات العام الجديد 2026 صراعاً مثيراً على لقب «دباوي ستيكس»، في الشوط الخامس، لمسافة 1200 متر على المسار الرملي، وجوائزه المالية 700 ألف درهم، في ظل مشاركة 6 خيول، سيتجدد الصراع بينها، أبرزها «دارك سافرون» بطل سباق دبي جولدن شاهين، و«النصيب» بطل «القرهود للسرعة» في الشهر الماضي، إضافة إلى «موفاسا» و«كولور اب».



وسترتفع الإثارة في السباق الرئيس «زعبيل مايل» في الشوط السادس، برعاية «Phi Advertising»، لمسافة 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 850 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، أبرزها «أوموري ستي» لجودلفين، و«قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما ينافس على اللقب «أوديونس».

وتدشن الأمسية فعالياتها بسباق «زعبيل تيرف»، برعاية «بن غاطي»، لمسافة 2000 متر «هانديكاب» على المسار العشبي، بجوائز تبلغ قيمتها 300 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً. وتتواصل فعاليات الأمسية في الشوط الثاني «بن غاطي»، لمسافة 1200 متر على المسار الرملي، وتبلغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.



ويشهد الشوط الثالث سباق «ARN»، لمسافة 1200 متر على المسار العشبي، مشاركة 14 خيلاً، تتنافس على جوائز قدرها 300 ألف درهم. ويقام الشوط الرابع «جميرا ستيكس» لمسافة 1400 متر، والمخصص للخيول عمر ثلاث سنوات، على المسار العشبي، وبقيمة جوائز 300 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «باور فور باور» و«كالاهان».



وتسعى نخبة من الخيول إلى فرض حضورها في الشوط السابع «تحضيري - 2000 جينيز الإماراتي»، لمسافة 1400 متر، للخيول عمر ثلاث سنوات، على المسار الرملي، بإجمالي جوائز قدرها 300 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً. وتُختتم الأمسية بالشوط الثامن «ZOHO» على المسار العشبي، لمسافة 2810 أمتار، والمخصص لسباقات الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وبقيمة جوائز تبلغ 300 ألف درهم، بمشاركة 13 خيلاً.