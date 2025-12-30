كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز يستقطب نخبة الفرسان العالميين 7 يناير



تتصدر العاصمة أبوظبي المشهد الرياضي العالمي مطلع العام الجديد، باستضافة بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الدولية الرفيعة، فئة الخمس نجوم «CSI5*»، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير المقبل، بمشاركة كوكبة من فرسان النخبة المصنفين لدى الاتحاد الدولي للفروسية، من بينهم: دانيال ديوسر، إيمانويل غوديانو، هنريك فون إيكرمان، يانيكا شبرونغر، جو ستوكديل، وعبد القادر سعيد، في واحدة من أعرق البطولات الرفيعة على روزنامة الاتحاد الدولي للفروسية.



وتعد البطولة الأعلى قيمة من حيث جوائزها المالية في رياضة قفز الحواجز بالإمارات، بإجمالي يبلغ 3.24 ملايين درهم، حيث تستقطب نخبة فرسان العالم، وخيولاً من الطراز العالمي، إلى جانب أبرز رعاة وداعمي هذه الرياضة، للتنافس في واحدة من أرقى بطولات القفز من فئة الخمس نجوم على مدار خمسة أيام، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



وتحتضن فعاليات البطولة منشآت نادي أبوظبي للفروسية، الذي تأسس عام 1976 ويعد أحد أعمدة رياضة الفروسية في دولة الإمارات، وتجسد بطولة كأس رئيس الدولة الدور المحوري للنادي في تطوير مستقبل الفروسية إقليمياً، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة قفز الحواجز على أعلى المستويات.



يشهد الحدث إقامة ثلاث بطولات دولية متزامنة: دولية من فئة الخمس نجوم «CSI5*»، بإجمالي جوائز قدرها 718 ألف يورو «نحو 2.85 مليون درهم»، دولية من فئة النجمتين «CSI2*»، بجوائز تبلغ 74 ألف يورو «نحو 295 ألف درهم»، دولية من فئة النجمة الواحدة للخيول الصغيرة «CSIYH1*»، بجوائز قدرها 20 ألف يورو «نحو 80 ألف درهم».

ويعكس هذا التنوع التنافسي التزام نادي أبوظبي للفروسية بتطوير رياضة قفز الحواجز على مختلف المستويات، وتوسيع حضورها العالمي، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة للتميز الفروسي.