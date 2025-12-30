302 خيل تشارك في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026



كشفت اللجنة المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، تفاصيل النسخة الـ23 من البطولة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير 2026 بمنطقة الجرف 2.



وأكد أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة، أن نسخة 2026 تشهد مشاركة 302 خيل من أنقى السلالات العربية الأصيلة، وأجملها، تعود ملكيتها إلى 203 مالكين، من أشهر وأعرق الإسطبلات في دولة الإمارات، وتتميز الخيل المشاركة بتتويجها بألقاب محلية ودولية، وتتوزع منافسات البطولة على فئات المهرات، والأفراس، والمهور، والفحول.



وأشار الرئيسي خلال كلمته في المؤتمر، الذي حضرته وسائل الإعلام والرعاة الاستراتيجيون، إلى أن الاستعدادات اكتملت وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بجهود تكاملية من مختلف اللجان، لتقديم نسخة استثنائية تليق باسم عجمان ورسالة البطولة في صون إرث الخيل العربية وتعزيز حضورها الثقافي والرياضي.



وثمّن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ودعمهما المتواصل للبطولة، ما أسهم في نجاحها وتميزها على مدى أكثر من عقدين. كما توجه رئيس اللجنة المنظمة، بالشكر للرعاة والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام، وأعضاء اللجنة المنظمة على جهودهم في سبيل إخراج هذا الحدث بأجمل وأبهى صورة.



ونوه إلى أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، باتت اليوم واحدة من أبرز البطولات المحلية في مجالها، لدورها في الحفاظ على إرث الخيل العربية الأصيلة، وإبراز جمالها ومكانتها التاريخية، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة في تنظيم واستضافة هذا النوع من بطولات الخيل.



من جهته، قال محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، «الشريك الاستراتيجي»، إن البطولة تمثل منصة متكاملة تعكس رؤية الإمارة الثقافية والتنموية، وتجسد ارتباطها العميق بتاريخ الخيل العربية. وأكد أن الزخم المتنامي للبطولة يترجم توجيهات القيادة بترسيخ مكانة عجمان وجهة للفعاليات النوعية التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة.



من جانبه، كشف محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، عن استخدام بطولة عجمان لجمال الخيل العربية هذا العام لنظام «ربدان» للتحكيم الإلكتروني، وهو نظام رقمي متطور يهدف إلى تعزيز دقة النتائج وسرعة إعلانها.



وأوضح أن النظام يتيح إدخال الدرجات مباشرة عبر أجهزة لوحية متصلة بالنظام، مع تأمين كامل ضد أي تدخل أو تعديل لضمان العدالة في التقييم، كما يعتمد النظام على احتساب النتائج آلياً مع حذف أعلى وأقل درجة، بما يعزز النزاهة والشفافية، إلى جانب عرض النتائج لحظة بلحظة على شاشات أرض الميدان وعبر التطبيق والموقع الإلكتروني. وأضاف: تضم لجان تحكيم البطولة 17 حكماً من دول الخليج العربية والإمارات، ما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها البطولة على مستوى المنطقة.



واختُتم المؤتمر بدعوة الجمهور لحضور أيام البطولة والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، التي تشمل القرية التراثية، وعروضاً فنية وأهازيج شعبية، إلى جانب جوائز تذكارية للزوار، في تجربة تجمع بين جمال الخيل وثراء الموروث.