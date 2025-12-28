المهر «إس إس آر خيلان» بطلاً لكأس التعاون الخليجي بمضمار الشارقة



توج المهر «إس إس آر خيلان» لسالم سعيد حامد الرشيدي، بلقب النسخة الثامنة من كأس مجلس التعاون الخليجي، ونال الحصان العماني الجائزة الكبرى في الشوط الرئيس، الذي بلغت جوائزه 200 ألف درهم، وجرت مراسم التتويج وسط فرحة عمانية كبيرة. وفي الشوط الرابع، تألقت الفرس نسرين الوثبة، وحققت بطولة ضربة البداية لياس للسباقات، بينما حققت خيول أبوظبي للسباقات الفوز بثنائية مبهرة، عبر كل من المهر «وسيم بينونة»، والفوز بكأس الشوط الافتتاحي، والمهرة «زهرة بينونة» كأس الشوط الثاني، وذلك في الحفل الرابع لموسم سباقات مضمار الشارقة «لونجين»، المخصص للنسخة الثامنة من كأس مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم عصر اليوم الأحد.

توج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، كما شهد الحفل جمهور غفير من المتفرجين، ومن محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار نادي الشارقة.



تألف الحفل الرابع، برعاية مجموعة «المروان»، وبلغ مجموع جوائز المالية 400 ألف درهم، من 6 أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتضمن الحفل الرابع سباق كأس مجلس التعاون الخليجي، المخصص للخيول العربية الأصيلة «هيبة»، وبمشاركة 87 خيلاً في المنافسة على ألقاب السباق.

وفي مستهل الحفل الرابع، خطف المهر «وسيم بينونة» لأبوظبي للسباقات، بإشراف المدرب سيف المرر وبقيادة الفارس ساندرو بايفا، كأس الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، أمهار وجياد عمر 3 سنوات، لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.



ومنحت المهرة «زهرة بينونة» الثنائية لخيول أبوظبي للسباقات، بإشراف المدرب سيف المرر وبقيادة الفارس ساندرو بايفا، بكأس الشوط الثاني المخصص للمهرات العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 16 مهرة، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، كما منح الفوز الثنائية للمدرب والفارس.

وتقدم الجواد «إيه إف الفريق» لمحمد مصبح محمد المزروعي، بإشراف المدرب قيس عبود وبقيادة الفارس برناردو بينيرو، نحو الصدارة بثقة، وخطف كأس الشوط الثالث، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، خيول توليد الإمارات عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.



وحققت الفرس «نسرين الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل وبقيادة الفارس سيلفيستر دي سوسا، فوزاً مستحقاً بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، حسب العمر والنتائج لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 9 خيول، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.



وتوج المهر العماني «إس إس آر خيلان» لسالم سعيد حامد الرشيدي، بإشراف المدرب عبد العزيز الرشيدي وبقيادة الفارس حامد المالكي، بكأس الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة «هيبة»، على لقب النسخة الثامنة من كأس «مجلس التعاون الخليجي»، لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 14 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم، وتفوق «خيلان» البالغ من العمر 4 سنوات، والمنحدر من نسل «عمير»، وهو يخوض السباق لأول مرة في الإمارات، فيما حل في المركز الثاني الجواد «حميم»، بينما حل الجواد «رمز مسقط» ثالثاً.



وفي الختام، سطر الجواد «إريبيان أنقل» لأكارم للسباقات، بإشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي، فوزاً مثيراً بكأس الشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.