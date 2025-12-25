«دبي الدولية للقدرة» تستضيف سباق الإنتاج المحلي



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، الجمعة، سباق الإنتاج المحلي لمسافة 101 كلم، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسيشهد السباق منافسة قوية بين الإسطبلات التي تسعى إلى تقديم أفضل ما لديها من خيول في فئة الإنتاج المحلي. وكشفت اللجنة المنظمة عن جوائز السباق، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 150 ألف درهم، والمركز الثاني 130 ألف درهم، والمركز الثالث 110 آلاف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 35 ألف درهم، كما سيحصل الفائزون من المركز السادس إلى المركز العاشر على 30 ألف درهم، ومن المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين سيحصل كل فائز على 15 ألف درهم.

وينقسم سباق الإنتاج المحلي إلى 4 مراحل، ستكون مسارات المرحلة الأولى باللون الأصفر لمسافة 35 كلم، والمرحلة الثانية باللون الأحمر لمسافة 25 كلم، والمرحلة الثالثة باللون الأزرق لمسافة 21 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.



وحققت إسطبلات F3 اللقب في النسخة الماضية عبر الفارس راشد محمد عتيق المهيري، على صهوة الفرس «ليدي دينا 16»، واحتل المركز الثاني زميله منصور خميس الشدي، على صهوة الجواد «نيل أزارا 16» لإسطبلات F3، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد عبدالرحمن البستكي، على صهوة الفرس «دولفينا» لإسطبلات M7. وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة في الأيام الماضية تنظيم السباقين التأهيليين لمسافة 40 كلم و80 كلم بمشاركة 777 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.