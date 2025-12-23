«الشارقة للفروسية والسباق» يستضيف اجتماع الاتحاد السوري للفروسية



أشاد سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة للاتحاد الدولي للفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالاجتماع الذي تم بين زيد أبوزيد، رئيس الاتحاد السوري للفروسية، مع نخبة الفرسان السوريين المقيمين في الإمارات، بمقر النادي، على خلفية الدعوة الرسمية التي وجهها مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، وذلك في إطار تعزيز سبل التواصل وتنمية العلاقات بين الأطراف كافة، وتناول الاجتماع سبل تطوير الفروسية السورية، وكذلك الاهتمام بالفرسان الشباب، إضافة إلى تبادل الخبرات ومواجهة التحديات التي يواجهها الفرسان السوريون في دولة الإمارات.



من جهته، أعرب زيد أبوزيد عن تقديره باستضافة نادي الشارقة للفروسية والسباق، مؤكداً أن النادي يعد من أهم المؤسسات العربية الداعمة لرياضة الفروسية وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن النادي يواصل تعزيز مكانته منارة فروسية عربية ودولية تستقطب نخبة الفعاليات واللقاءات والبطولات، وتعمل على دعم مختلف أطراف المنظومة الفروسية في المنطقة.