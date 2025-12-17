«الاسطبلات الخاصة» يدشن فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة في «بوذيب»



ينطلق صباح غد الخميس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، سباق الاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في فاتحة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي يشتمل على 4 سباقات هي سباق السيدات الذي ينطلق الجمعة لمسافة 100 كلم، وسباق العمالقة يوم السبت لمسافة 100 كلم، ثم السباق الرئيس لمسافة 120 كلم الذي يقام يوم الأحد المقبل.



وينظم سباقات المهرجان اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويُعد من أبرز الفعاليات في قرية بوذيب، حيث يشهد سنوياً منافسات قوية ومثيرة، ويشكل هدفاً رئيساً لمختلف الاسطبلات، من خلال سباقاته التي تتضمن أربع فئات متنوعة.



وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الاسطبلات الخاصة 30 كلم ورسمت باللون البرتقالي، تعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.



ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.