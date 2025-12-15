ختام ناجح لمهرجان الشارقة كلباء السابع للجواد العربي



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختُتم أمس بنجاح كبير مهرجان الشارقة كلباء السابع للجواد العربي والذي أقيم في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، والتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية ورعاية مجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة مطار الشارقة. وشهد المهرجان مشاركة 201 جواد عربي على مدار 12 شوطاً نصفها للأشواط الرئيسية، تنافسوا للفوز بكؤوس الذهب والفضة والبرونز للمهور والمهرات من عمر سنة لثلاث سنوات.



وأسفرت نتائج المهرجان في اليوم الختامي عن فوز الشيخ محمد بن سعود القاسمي بكأسين ذهبيتين وكأس برونزية، ونال مربط دبي كأساً ذهبية وأخرى برونزية، كما تُوج الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بكأس ذهبية وأخرى فضية، وتُوج مربط الريماس بكأس ذهبية وأخرى فضية، وحصد مربط البستان كأساً ذهبية، وتوزعت بقية الكؤوس الملونة على العديد من الملاك.



شهد ختام المهرجان كل من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في بمدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، والمهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في كلباء، وراشد سيف الزعابي، نائب مدير المهرجان، والعديد من كبار الضيوف المدعوين.



نالت المهرة «فينيسيا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي الكأس الذهبية في شوط المهرات بعمر سنة، والكأس الفضية للمهرة «سلال الريماس» لمربط الريماس، والكأس البرونزية للمهرة «أي دي حياة» لمالكها فيصل عبدالله الشحي. وحققت المهرة «نجلاء البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي الكأس الذهبية للمهرات بعمر سنتين، والكأس الفضية المهرة «إيبيزا آر أم» للمالك روبين بيانش، والكأس البرونزية للمهرة «شيو بايونا» لمالكها علي مصبح الكعبي.



حصدت المهرة «نور البستان» لإسطبلات البستان الكأس الذهبية للمهرات بعمر الثلاث سنوات، والكأس الفضية للمهرة «هيا آل فهيد» لمالكها محمد سعيد الهاجري، والكأس البرونزية للمهرة «أصيله البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وفاز المهر «أ. س. الباهي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالكأس الذهبية في شوط المهور بعمر سنة واحدة، والكأس الفضية للمهر «أمجاد الباهية» لمالكه علي عبدالرحمن الزعابي، والكأس البرونزية للمهر «دي مربان» لمربط دبي للخيول.



حصد المهر «دي لاهب» لمربط دبي للخيول الكأس الذهبية للمهور بعمر سنتين، والكأس الفضية للمهر «ربدان السديم» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي والكأس البرونزية «سرور الباهية» لمالكه سعيد علي الشامسي.

توج المهر «كحيل الريماس» لمربط الريماس بالكأس الذهبية للمهور بعمر الثلاث سنوات، والكأس الفضي للمهر «أم زد أديب» لمالكه خليفة عبدالله النعيمي، والكأس البرونزية للمهر «غالي الباهية» لمالكه يوسف محمد الرشيد.



أشاد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بالانطلاقة المميزة للنسخة السابعة للمهرجان، معرباً عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والتي تعزز أهمية وجود الخيول الصغيرة التي تلبي رغبات الملاك والمربين، خاصة بعدما شهدت هذه الفئة العمرية انتشاراً واسعاً بالدولة، موضحاً أن هذه النسخة خُصصت للمهرات والمهور فقط ولصغار السن لتعزيز الإنتاج المحلي، مقدماً شكره لجميع الملاك ومربي الخيول وواصل شكره وتقديره للمسؤولين بالمنطقة الشرقية وللجهات كافة والمؤسسات الحكومية بمدينة كلباء والذين منحوا هذا الحدث النجاح الكبير وأسهموا بدرجة كبيرة في تحقيق أهدافه.



بدوره، أعرب سلطان اليحيائي، عن سعادته البالغة بالمستوى الرفيع الذي ظهر خلال المهرجان، وخاصة الخيول الصغيرة من الإنتاج المحلي، وذلك لمستوى العروض والنتائج التي ظهرت، موجهاً التهنئة للفائزين بالأشواط الرئيسية،، مشيراً إلى أن توزع الألقاب على العديد من المرابط والإسطبلات والملاك يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل للخيول العربية.