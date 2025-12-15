«دبي لسباق الخيل» يجدد شراكته مع «ذا جوكي كلوب» البريطانية



أعلن نادي دبي لسباق الخيل تجديد شراكته مع مجموعة «ذا جوكي كلوب» البريطانية لإدارة مضامير السباقات، وذلك عقب النجاح الذي حققته الشراكة خلال موسمها الأول في عام 2025.

وبموجب الاتفاقية، ترعى مجموعة «ذا جوكي كلوب» سباق «جميرا ستيكس» لمسافة 1400 متر، والمخصص لخيول الثلاث سنوات «كونديشنس»، والذي يقام ضمن أمسية سباقات الثاني من يناير المقبل، فيما يرعى نادي دبي لسباق الخيل سباق «هانديكاب» لمسافة 1000 متر «سرعة»، والمقرر إقامته في مضمار نيوماركت البريطاني يوم 10 يوليو المقبل.



وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إن النادي سعيد بالعمل مع مجموعة «ذا جوكي كلوب» خلال الموسم الماضي في إطار هذه الشراكة، مشيراً إلى أن سباقات الخيل باتت رياضة عالمية ومتنامية، وأن مثل هذه المبادرات والاتفاقيات تسهم في تبادل الخبرات بين مختلف الجهات، بما يخدم تطوير القطاع بشكل عام.

وأعربت صوفي آيبل، مديرة مضامير نيوماركت والعلاقات الدولية في «ذا جوكي كلوب»، عن سعادتها باستمرار الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، مؤكدة أن العلاقة بين سباقات الخيل في دبي وبريطانيا تمتد لسنوات طويلة، وتقوم على التزام مشترك بالتميز في هذه الرياضة.