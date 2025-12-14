مكرمة جديدة لأهل الخيل في مهرجان محمد بن راشد للقدرة



بمكرمة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام سباق الإسطبلات الخاصة بنظام التسعيرة لمسافة 120 كيلو متراً، ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مبادرة تعكس حرص سموه على دعم الإسطبلات الخاصة، وتمكين المواطنين، وتشجيع مشاركة الخيول الوطنية في سباقات القدرة والتحمل.



وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز استدامة رياضة القدرة والتحمل، وتوسيع قاعدة التنافس على مستوى الدولة، بما يسهم في تطوير رياضة الآباء والأجداد، وترسيخ مكانتها محلياً وعالمياً.

ويحظى السباق بمكرمة استثنائية، تمثلت في تسعيرة سخية للخيول المشاركة، حيث خصصت جوائز مالية كبيرة، ينال بموجبها صاحب المركز الأول 3 ملايين درهم، وصاحب المركز الثاني مليوني درهم، وصاحب المركز الثالث مليون درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز من الرابع فصاعداً على 500 ألف درهم.



ويؤكد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، من خلال هذه المكرمة، مكانته منصة عالمية لصناعة الأبطال، ودوره الريادي في دعم وتطوير رياضة القدرة والتحمل، وتعزيز مسيرتها التنافسية.

وينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، يوم 6 يناير المقبل، و تضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات، وهي: سباق السيدات لمسافة 119 كلم، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث من المهرجان سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم، يوم 10 يناير.