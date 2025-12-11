صراع الخيول العربية على لقب «مجاني ستيكس» في «ميدان»



يستضيف مضمار ميدان العالمي الجمعة الأمسية الرابعة لكرنفال سباقات دبي بمشاركة 112 خيلاً تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 1.960.000 درهم موزعة على 9 أشواط قوية للخيول المهجنة الأصيلة باستثناء الشوط الافتتاحي الأول «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثانية لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية نخيل البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم بمشاركة 12 خيلاً من أبرزها «طارق» و«ايه ايه لهب» و«وزير» و«آر بي فرنش دود».



وتدشن الخيول المهجنة الأصيلة مشوارها في الأمسية عبر الشوط الثاني «بالم بيتش تاورز» لمسافة 1800 متر «75 ــ 95» للخيول عمر 3 سنوات على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم بمشاركة 15 خيلاً، وتمتد مسافة الشوط الثالث «بالم سنترال» 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً.

تتواصل المنافسات في الشوط الرابع «نخلة جبل علي» لمسافة 1400 متر للخيول بعمر سنتين و3 سنوات على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم بمشاركة 10 خيول.



ويشهد الشوط الخامس «نخيل» على المضمار الرملي «تكافؤ» للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً من أبرزها «رويال فيفور» و«غلاكتيك ستار» و«نوغول»، وتتنافس خيول السرعة في الشوط السادس «جزر دبي» على المضمار الرملي «تكافؤ» لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً من أبرزها «دروز غولد» و«آرمي إثوس» و«إيكو بوينت».



ويشهد الشوط السابع «نايا ريزدنسز» على المضمار العشبي لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم مشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً، فيما تشارك 10 خيول في الشوط الثامن «كومو ريزدنسز» على المضمار الرملي لمسافة 1600 متر «كونديشنز» والبالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم.

ويسدل الستار على الأمسية في الشوط التاسع «نخلة جميرا» على المضمار العشبي لمسافة 1800 متر «هانديكاب» والبالغ إجمالي جوائزه المالية 190 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً.