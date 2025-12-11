تحدي الإسطبلات الخاصة في سباق مدينة دبي الدولية للقدرة



ينطلق صباح الجمعة سباق مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمسافة 120 كلم للإسطبلات الخاصة بتنظيم من نادي دبي للفروسية وتحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بمشاركة واسعة من الفرسان. ويجسد السباق الدعم المميز الذي تحظى به الإسطبلات الخاصة للملاك المواطنين، حيث سيشهد السباق مشاركة كبيرة من الإسطبلات التي ستقدم أفضل ما لديها من خيول للفوز بجوائز قيمة تم رصدها من قبل اللجنة المنظمة للفرسان الفائزين.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».



وجرت أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة قياسات الأوزان للفرسان وإجراء الفحص البيطري للخيول المشاركة، ومن أبرز الاشتراطات الخاصة بالسباق أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ وأن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق والحد الأدنى للسرعة 14 كلم في الساعة.



والحد الأعلى لنبضات الخيل خلال عملية الفحص بعد كل مرحلة 64 نبضة في الدقيقة، علماً بأن المدة الزمنية للاستراحة بين كل مرحلة 40 دقيقة باستثناء التوقف بعد المرحلة الثالثة 50 دقيقة.

وتحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة في اليوم الذي يليه 3 سباقات دولية تأهيلية لمسافة 101 كلم، 120 كلم و160 كلم بمشاركة واسعة من الفرسان، حيث سيكون السباق الأول للخيول بعمر 6 سنوات فما فوق، والسباق الثاني 7 سنوات فما فوق، والسباق الأطول للخيول 8 سنوات فما فوق.