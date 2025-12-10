مديرة مستشفى دبي للخيول بدرية الجزيري لـ«البيان»: 30 طبيباً وفرق ميدانية متخصصة لضمان سلامة الخيل في سباقات دبي



أكدت بدرية الجزيري مديرة مستشفى دبي للخيول، أن المستشفى حريص على تقديم أفضل الخدمات البيطرية المتخصصة في عالم الفروسية وصناعة الخيل، عبر الوجود في سباقات أمسيات نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، أو سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيرة إلى أن الفروسية وصناعة الخيل باهتمام ودعم كبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعد هذه الرعاية الصحية والبيطرية جزءاً مهماً من منظومة الفروسية في الدولة، بما يؤكد أن سلامة وصحة الخيل من الأولويات القصوى.



وأضافت الجزيري لـ«البيان»: إن المستشفى يتميز بتقديم نوعين من الخدمات الحيوية، وهي الخدمات الميدانية التي يشرف عليها أكثر من 30 طبيباً جاهزين للاستجابة الفورية، والخدمات المتقدمة داخل المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات باستخدام أحدث تقنيات التشخيص والعلاج، مؤكدة أنه في الفعاليات العالمية الكبرى، مثل كأس دبي العالمي يتم العمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع هيئة الإمارات لسباق الخيل بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الخيول المشاركة في الأمسية العالمية، حيث إن مستشفى دبي للخيول يواصل أداء دوره منذ أكثر من 30 عاماً، حيث بدأ عملياته قبل انطلاق كأس دبي العالمي بعام واحد، وتحديداً في عام 1995.



حرص

وأكدت الجزيري، حرصهم على الوجود في كل السباقات لتقديم الدعم الطبي الكامل على مدار الحدث، حيث يعمل في الموقع فريق طبي متكامل يشمل طبيباً مسؤولاً عن العيادة الميدانية والأدوية وتجهيزات متقدمة تشمل أجهزة الأشعة والمناظير الجاهزة عند الطلب وأطباء في مختلف مناطق حركة الخيول، والتدخل الفوري عند الحاجة إلى جانب الأطباء عند بوابات الانطلاقة لضمان سرعة التعامل مع أي حالة طارئة.



وأعربت مديرة مستشفى دبي للخيول، عن فخرهم في المستشفى بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية خلال الأشهر الماضية، حيث تم استقطاب كوادر إماراتية جديدة من الأطباء والفنيين البيطريين، مما انعكس إيجاباً على تعزيز التواصل والثقة وسلاسة التعامل بين الملاك والمدربين من جهة والمستشفى من جهة أخرى، خاصة في ظل وجود خدمات على مستوى عالٍ من المستشفى، لافتة إلى أن بعض الحالات التي تستدعي التحويل إلى المستشفى، سواء من نادي دبي لسباق الخيل أو من أي مضمار أو قرية القدرة، فإن فريقاً متكاملاً من الجراحين والفنيين يكون جاهزاً للتعامل مع الطوارئ باستخدام أحدث التجهيزات المتوفرة في المنطقة.



