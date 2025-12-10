«مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي ينطلق الجمعة



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، يوم الجمعة، «مهرجان الشارقة كلباء السابع للجواد العربي» في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة، ويعد المهرجان بداية فعاليات مهرجان الشارقة كلباء السابع للفروسية.



يقام المهرجان بمشاركة كبيرة مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، حيث بلغ عدد الخيول المشاركة 201 جواد عربي أصيل، ومهرجان الشارقة كلباء مخصص للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، ويقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والعديد من الدوائر والمؤسسات والمرابط.



يرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وتضم بعضويتها الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، نائب رئيس اللجنة، ومحمد أحمد الحربي وسلطان محمد خليفة اليحيائي عضواً، مدير المهرجان، وراشد سيف حماد الزعابي عضواً، مساعد مدير المهرجان، وحسن سيف حماد الزعابي عضواً، مساعد مدير المهرجان، هذا إلى جانب العديد من اللجان ومنها التحكيمية الفنية والانضباطية والإعلامية.



من جهته، أكد سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق أن مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، هدفه إبراز الجماليات الأصيلة للخيول العربية، من خلال التعاون الكبير من شركائنا ورعاتنا الذين كان لهم دور أساسي في نجاح الحدث. وأضاف: يشكل موقع المهرجان على شاطئ كورنيش كلباء تجربة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة، ويعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرياضة السياحية، خاصة أن المهرجان يشهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للجمهور الزائر.