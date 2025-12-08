انطلاق الملتقى الشتوي العاشر للفروسية في شرطة دبي



انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الشتوي العاشر للفروسية، الذي ينظمه مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، والهادف إلى استثمار وقت الطلبة بما يعود عليهم بالفائدة خلال الإجازة الشتوية، وتعليمهم مهارات الفروسية، وتعزيز الوعي الوطني والتراثي والثقافي والمجتمعي والمعرفي لديهم.

وشهد انطلاق فعاليات الملتقى في مركز شرطة الخيالة بالعوير، المقدم ضاحي الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة، بحضور نائبه الرائد حمد الشامسي، وعدد من الضباط والموظفين المختصين في تربية الخيول، و300 طالب وطالبة سجلوا للمشاركة في الملتقى الذي سيستمر على مدى أسبوعين.



وأكد المقدم ضاحي الجلاف أن الحرص على تنظيم الملتقى يأتي بناءً على توجهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع ومنهم الأبناء، والعمل على أن يستغلوا أوقات فراغهم بما يعود بالنفع والفائدة عليهم، وتعزيز قدراتهم في مهارات الفروسية، خصوصاً أن تعلم طرق التربية والعناية بالخيل يعتبر من الثقافة المحلية.



وأكد أن الطلبة يتلقون تدريبات على أيدي متخصصين من ذوي الخبرة والمهارة، وسيتمكنون مع انتهاء الملتقى من الإلمام جيداً بالمعلومات والعلوم المعرفية المرتبطة بالخيول، مضيفاً أن «وصول الملتقى إلى نسخته العاشرة يعكس مدى نجاح فعالياته المتنوعة في دعم الطالب وحرص أولياء الأمور على أن يكونوا جزءاً من الفعاليات التي تعود بالفائدة على أبنائهم وترفع مستوى الوعي لديهم».



وأشار إلى أن الملتقى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية التوعوية، التي تسهم في تعزيز تواصل بين الطلبة وبناء روح الفريق الواحد، واكتساب المعارف والمهارات المختلفة.

من جانبه، أكد الرائد حمد الشامسي أن فعاليات الملتقى تتضمن تنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع مركز حماية الدولي في شرطة دبي، وذلك في مجال التعريف بمخاطر المواد المخدرة، وقانون الطفل وديمة، والحذر من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والحديث مع الغرباء.



وأشار إلى أن الملتقى يتضمن أيضاً العديد من الأنشطة وورش العمل الفنية بالتعاون مع «استوديو الصناع» بهدف منح الطلبة الفرصة للتعلم والاستمتاع بفنون الرسم والتشكيل، وصقل وتطوير مهاراتهم الإبداعية، إلى جانب تنفيذ فعاليات بمشاركة الدوريات السياحية الأمنية الفارهة والشرطي منصور والشرطية آمنة، وأنشطة للتعريف بالكلاب البوليسية في إدارة التفتيش الأمني في شرطة دبي K9.