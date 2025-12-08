«مربط دبي» بطل أبطال جولة الجياد العربية 2025 بالدوحة



سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً تاريخياً استثنائياً وقياسياً في ختام بطولة العالم للخيل العربية – أبطال جولة الجياد 2025 «السوبريم» التي استضافتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، والتي اختتمت مساء أول من أمس في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية وسط حضور جماهيري كبير. وشهدت البطولة تنافساً مثيراً وقوياً بين أفضل الخيول العربية الأصيلة. وتعد المحطة الأخيرة في قطر الأقوى في تاريخ بطولات الجمال، للتنافس على جوائز مالية غير مسبوقة قيمتها الإجمالية 4.9 ملايين يورو.



واستطاع مربط دبي أن يحقق إنجازاً قياسياً فريداً بإحرازه 5 ألقاب عالمية ملونة من خمس بطولات مختلفة؛ مكونة من لقبين ذهبيين ولقب فضي ولقبين برونزيين، محافظاً على مركزه القيادي الأول عالمياً، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ صناعة الخيول العربية. ومع إضافة إنجاز اللقب الفضي للفرس دي بيسان من الفحل العالمي دي سراج والفرس آر إي إتش روزاليا، وهي من إنتاج مربط دبي والمملوكة لمربط الشقب القطري.



اليوم الأول

وخلافاً للعادة يتساوى اليوم الثاني من البطولة في الأهمية بنفس القيمة التي يحظى بها اليوم الأول باعتبار البطولة المحددة زمنياً بيومين، تختزل عاماً كاملاً من جولات الجياد العربية في عدد من البطولات بكل من دول الخليج وأوربا والأمريكتين، وهو ما جعلها بطولة للعالم بامتياز وتميز لا يعبر إليه سوى صفوة الصفوة من الخيول العربية الأجمل والأفضل في العالم.

حصد مربط دبي من منافسات اليوم الأول من البطولة لقبين برونزيين ثمينين، ففي بطولة المهرات بعمر السنة نالت المهرة دي نيران لمالكها ومنتجها مربط دبي الميدالية البرونزية، وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس إيلي جهراء. وفي بطولة الأمهار بعمر السنة انتزع اللقب البرونزي المهر دي مزيون المملوك لمنتجه مربط دبي، وهو مهر من الفحل دي فنان والفرس دي الشهباء.



اليوم الثاني

تضمن اليوم الثاني من بطولة السوبريم منافسات فائقة التوتر والإثارة بين أجمل أمهار وأفراس وفحول العالم ممن تمت دعوتها للمشاركة في الملحمة التاريخية الكبرى ومسك ختام جولة الجياد العربية «GCAT».

في بطولة الأمهار فجر المهر العالمي دي بركان من الفحل الأسطورة إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي عجائب، والواعد بمزيد من البراكين الإنجازية والإنتاجية حرارته الجمالية هوية وأداء وحركة ومواصفات، ليحرز الذهب في بطولة السبريم وختام جولة الجياد العربية، مسجلاً أو مجدداً أنه الأفضل عالمياً والأوفى تمثيلاً لإنتاج مربط دبي نجاحاً وآفاقاً.



وأحرزت الفرس العالمية دي شيهانة لقب الذهب أيضاً لتفوقها على الأفراس المنافسة في جولة الجياد العربية، وهي من الفحل الأيقونة الإنتاجية الفريدة إف إيه إل رشيم ومن الفرس العالمية دي شهلا.

أما في بطولة الفحول ملوك بطولة العالم لجمال الخيل العربي وختام جولة الجياد العربية، فقد انتزع الفحل صاحب الألقاب العالمية الثلاث دي سراج لمالكه ومنتجه مربط دبي لقب الوصافة الفضي، وهو من الفحل الأسطورة إف إي إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا.



الأفضل

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه المربط في بطولة العالم للخيول العربية وختام محطات جولة الجياد العربية، منوهاً بكافة التفاصيل التي اعتبرها مبهرة وفريدة ونموذجية تليق بالمفاهيم النبيلة وأهدافها التي تخدم الخيل العربي وأهله في كل العالم، هي لحظة تاريخية خاصة لمربط دبي، بقدر ما هي لحظة تاريخية في قمة جمعت أفضل خيول العالم وأقوى رموزها أو من يمثلهم من قادة صناعة الخيل العربية والاعتناء بها وتطويرها.

من جانبه أشاد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية بنجاح بطولة العالم وختام جولة الجياد العربية الذي اعتبره مثالياً يصعب تكرار تجربته في مكان آخر من العالم، لا شك في أن الأمر يتعلق بعصر ذهبي عربي مجيد يحظى فيه الخيل العربي وأهله بأعلى مستويات التكريم، ويتوج أعلى مراتب تطور الخيل العربي في العالم.