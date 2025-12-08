عمر المرزوقي بطل «دولية بوذيب» لقفز الحواجز



توّج الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، بلقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة أكاديمية بوذيب الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تزامنت معها البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمشاركة 179 فارساً وفارسة، و270 خيلاً من 33 دولة، تنافسوا في 9 منافسات دولية من فئة النجمتين بجوائز بلغ مجموعها 140 ألف يورو، وفي 6 منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة وجوائز مالية قدرها 23 ألف يورو، وجرت على ميدان الصالة الكبرى المغطاة.



شهد مراسم تتويج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة القفز بالاتحاد، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وأحمد أمين الشرفا، عضو مجلس اتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بالأكاديمية، رئيس البطولة، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية، مدير البطولة.

وفي ختام مراسم التتويج، أشاد محمد حاتم الجنيبي، بفوز فرسان الإمارات لقفز الحواجز بلقب البطولة، وبالنتائج المتقدمة التي حصدوها بخيول اسطبلات الشراع، مثمناً الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع لفرسان الإمارات والخيول التي يشاركون بها.



كما هنأ أحمد أمين الشرفا، فرسان الإمارات على الفوز، وقال: الإنجازات التي تتحقق في دوليات القفز بمختلف تصنيفاتها، وعلى مختلف الميادين بين الفرسان الأشبال والشباب و«الجونيورز»، تأتي نتاجاً للعمل الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وتقديم برنامج موسمي محلي ودولي يسفر عن مثل هذه الإنجازات، آخرها الفوز المشرف في نهائي المجموعة الإقليمية السابعة الذي شهدته قطر مؤخراً، وفوزهم بذهبية فردي الأشبال والشباب، وبرونزية «الجونيورز»، حصد فيه فرسان الإمارات 4 ميداليات من أصل 6 ذهبيات، وميدالية برونزية.

وقال الفارس المدرب أحمد علي الجنيبي، مدير البطولة: سعدنا في الأكاديمية بالآراء الإيجابية من قبل المشاركين في البطولتين والتي تصب في مصلحة دوليات القفز، وما تقدمه لهم بطولات بوذيب الدولية من مستوى فني وجوائز قيمة بهدف تطوير رياضة قفز الحواجز بالإمارات.