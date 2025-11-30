محمد الشرقي يشهد ختام بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي الـ10

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مكانة الفروسية في التاريخ العربي الإسلامي، وتأثيرها المحوري في تشكيل وإبراز الموروث الاجتماعي والهوية الثقافية للمجتمعات العربية. جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي في نسختها العاشرة، في ميدان قلعة الفجيرة، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ومعالي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة.



وأشار سموه، إلى الأهمية التي تُوليها إمارة الفجيرة لبطولات الفجيرة للفروسية، انطلاقاً من مكانتها التاريخية وإرثها الثقافي في دولة الإمارات، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لصَون هذه الرياضة العريقة ونشرها بين الأجيال.



وأشاد سموه، بالمستوى المتطور للبطولة في عامها العاشر، ومكانتها الرائدة بين بطولات الفروسية على مستوى العالم، واستقطابها لأهم المشاركين من مرابط وإسطبلات الخيول من داخل الدولة وخارجها.

وفي بطولة الفحول، تصدر «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، القسم «ج» للفحول عمر 4 سنوات وما فوق، بينما جاء في المركز الثاني «ج قرقشان» لمربط البيرق، فيما حل في المركز الثالث «صفوان نيار» لمطر حامد النيادي.

وحصل «ع ج ساير» من مربط عجمان على جائزة أفضل رأس في فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، فيما حصل على جائزة أفضل حركة للفئة «صفوان نيار» لمطر حامد النيادي.



وتوج سمو ولي عهد الفجيرة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي مالك مربط البداير بجائزة سيف الفجيرة الذهبي، أرفع جوائز البطولة، كما نالت «رانيا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، كأس الفجيرة لأعلى معدل من النقاط، وحصل مربط البستان على جائزة خنجر الفجيرة الفضي. حضر ختام البطولة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين ومُلاك المرابط من داخل الفجيرة وخارجها.