المهرة «صفية» تكتسح منافسيها في مضمار العين



اكتسحت المهرة «صفية» لياس للسباقات، منافسيها في ثاني سباقات مضمار العين لهذا الموسم بفارق أكثر من 10.96 أطوال لتفوز بالمركز الأول في الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة والذي انطلق لمسافة 1600 متر، ولم تجد المهرة الفائزة بإشراف ماجد الجهوري، وتحت قيادة عبدالعزيز البلوشي، صعوبة في تجاوز منافسيها بهذا الفارق الكبير منذ الانطلاقة الأولى لتتصدر وتحصد اللقب، بعد أن قطعت المسافة في 1:50:56 دقيقة



وأقام نادي العين للفروسية والرماية سباقه الثاني، مساء أمس الجمعة، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام مضمار نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات في نادي العين، وعلي فاروق، مدير الفروسية بنادي العين، وحشد كبير من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار العين.



وظفر الجواد «بعيد» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وبقيادة الفارس راي داوسون، بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول المبتدئة، الذي انطلق لمسافة 1600 متر، وذلك بعد أن قطع المسافة في 1:51:77 دقيقة مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق 4.8 أطوال.



وفي مستهل حفل الأمسية فاز المهر « ترويج» لإسطبلات ليوا، بإشراف سعيد الشامسي وقيادة بيرناردو بينيرو، بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وفاز الجواد «مخلد» لإسطبلات الأصايل بإشراف أنتوني جميل، وبقيادة سام هتشكوت بكأس الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات».



وظفر الجواد «آر بي فرينش دود» لبايرلي للسباقات، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة حامد البوسعيدي، بلقب الشوط الثالث والرئيس بالحفل والمخصص للخيول «حسب العمر والنتائج» ونجح الجواد الفائز في قطع المسافة في 2:03:49 بفارق 0.29 طول عن ملاحقه المباشر.



في الشوط السادس لمسافة 1400 حقق المهر «دي أتش البحر» لإسطبلات أبوظبي للسباقات بإشراف سيف المرر وقيادة ساندرو بايفا، فوزاً مثيراً على منافسيه من الخيول المبتدئة ليتوج باللقب، بينما فازت الفرس «جمرا» لعبدالله عمر مسعود المشايخي، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وبقيادة الفارس راي داوسون، بكأس الشوط السابع الختامي بالحفل والذي انطلق لمسافة 1000 متر «تكافؤ».