5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة آسيا للفروسية

يمثل 5 فرسان منتخب الإمارات في سباق القدرة والتحمل يوم السبت المقبل، ضمن بطولة آسيا للفروسية التي تقام في بتايا بمملكة تايلاند من 24 نوفمبر الجاري وحتى 7 ديسمبر، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وضمّت قائمة فريق فرسان الإمارات 5 أسماء، هم؛ سعيد أحمد الحربي، سالم حمد بن ملهوف الكتبي، سعيد حمود سعيد، زايد محمد المهيري، وراشد سعيد الكتبي.

ويتطلع فرسان الإمارات إلى مواصلة التألق في البطولة القارية بعد موسم ناجح على المستوى العالمي، تكلل بالفوز في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات في فرنسا في فئتي الفردي والفرق، وحصد لقب بطولة العالم للشباب والناشئين في رومانيا، إضافة إلى احتكار جميع ميداليات مسابقة القدرة بفئتي الفردي والفرق بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في مملكة البحرين.