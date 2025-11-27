45 خيلاً تشارك في السباق التجريبي التاسع بمضمار ميدان



أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 45 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي التاسع مساء أمس على مضمار ميدان في دبي. وأوضحت في بيان لها أن السباق التجريبي تضمن 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى شوطين للخيول المهجنة الأصيلة. وأشارت إلى مشاركة 34 خيلاً في 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، منها 23 لم يسبق لها المشاركة في السباقات في 3 أشواط، و11 خيلاً في شوطين سبق تواجدها فيها.



ونوهت هيئة الإمارات لسباق الخيل، إلى وجود 11 خيلاً في شوطي الخيول المهجنة الأصيلة، بإقامة شوط لعدد 8 خيول لم يسبق مشاركتها في السباقات، إضافة إلى شوط آخر لعدد 3 خيول سبق تواجدها في السباقات.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباقات التجريبية حققت نتائجها المرجوة من قبل الهيئة، بالحرص المميز على المشاركة فيها، لتأكيد جاهزية جميع الخيول، واستيفاء جميع الاشتراطات الخاصة باعتماد تسجيلها، مشيراً إلى التعاون الكبير من جميع المضامير في الدولة، لتنفيذ خطة السباقات وفق أفضل المؤشرات.