إعلان الفائزين بجائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتصوير الخيل العربي في نسختها الحادية عشرة



أعلن اتحاد المصورين العرب عن أسماء الفائزين في النسخة الحادية عشرة من جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتصوير الخيل العربي، التي تُقام سنوياً ضمن فعاليات معرض الفرس الدولي بمدينة الجديدة في المملكة المغربية.



جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم على منصة الجائزة بحضور الدكتور الحبيب مرزاق، مندوب معرض الفرس الدولي، حيث قام بتوزيع الجوائز على الفائزين في المحاور الأربعة للجائزة.

ففي محور جمال الخيل العربي فازت فاطمة عبدالفتاح السيد، من مصر، بالمركز الأول، وحلّت فاتن هيثم الصالح، من سوريا، في المركز الثاني، وطيف خالد شاكر، من العراق، في المركز الثالث.



أما في محور التبوريدة (الفنتازيا) فقد نال يونس كوصيرة، من المغرب، المركز الأول، وحصل سالم عمر عبدالله بافرج، من الإمارات، على المركز الثاني، فيما تقاسم المركز الثالث كل من سهام محمد إبراهيم، من الإمارات، وعبدالرحيم رويشة، من المغرب.



وفي محور فعاليات ومهرجانات الخيول أحرز سالم سرحان الصوافي، من الإمارات، المركز الأول، تلاه علي عبدالرحمن الزنيدي، من السعودية، في المركز الثاني، ثم عبدالعزيز سعيد الصيعري، من الإمارات، في المركز الثالث.



أما في محور تصوير الخيل بالفيديو فقد فاز سامر سعيد سعيد، من سوريا، بالمركز الأول، وحلّ حمدان الشمري، من السعودية، في المركز الثاني، فيما جاء حمد إبراهيم الحوسني، من الإمارات، في المركز الثالث.



وأشاد الدكتور الحبيب مرزاق في ختام الحفل بالمستوى الراقي الذي تميزت به الجائزة من حيث التنظيم والإخراج الفني، مؤكداً أنها باتت تشكل محطة بارزة على المستوى العربي، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تمثل خطوات نوعية تُسهم في تأطير الإبداع الفوتوغرافي في مجال الخيل العربي.



من جانبه أكد أديب شعبان، رئيس اتحاد المصورين العرب، أن ما حققته الجائزة ما كان ليتحقق لولا الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسفر عن تأسيس أرشيف متكامل يضم صور جمال الخيل العربي وفعالياته ومهرجاناته، إضافة إلى أفلام الفيديو التي تم حفظها في الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت مسمى الجائزة.



وأضاف أن الإقبال المتزايد من المصورين في هذه النسخة يعكس الاهتمام المتنامي بهذا الفن الراقي.



وخلال الفعالية أعلن يوسف بن شكر الزعابي، نائب رئيس اتحاد المصورين العرب، عن استحداث محور خاص بالذكاء الاصطناعي ضمن محاور الجائزة، ليكون إضافة نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام المصورين، وتتيح لهم تقديم أعمال مبتكرة تعكس التطور الفني والتقني، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم الإبداع والابتكار.