غانم الهاجري: لقب مونديال القدرة برومانيا إضافة جديدة للإنجازات الإماراتية



أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فوز دولة الإمارات ممثلة في الفارس راشد محمد عتيق المهيري بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم، في مدينة بوفتيا الرومانية بمشاركة فرسان يمثلون 28 دولة، يعد محطة جديدة ومميزة في سجل إنجازات الدولة في بطولات الفروسية العالمية.



وأضاف: إن الفوز باللقب، يعد تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة للفروسية، وتمكين فرسان وفارسات دولة الإمارات من المهارات التنافسية لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.

وقال الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام للاتحاد: إن ما تحقق في مونديال القدرة برومانيا، يضع فروسية الإمارات في الصدارة العالمية، ويرسخ ريادتها المرموقة في هذه الرياضة.



وتوجه بالتهنئة إلى الفارس البطل راشد محمد عتيق المهيري، على مستواه المميز، ومثابرته في جميع مراحل السباق، وحرصه على رفع علم دولة الإمارات في منصة التتويج، كما أثنى على أداء بقية الفرسان وهم راشد أحمد صغير الكتبي، وعيسى عبدالله عيسى، وعلي عبدالله الفلاسي، وماجد جمال بن كريشان المهيري، مشيراً في الوقت ذاته بالجهود المميزة للإسطبلات والمدربين في إعداد الفرسان وتجهيزهم للمنافسة العالمية.



ونوه الهاجري بدعم ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، لمشاركة فرسان الإمارات في البطولات العالمية، وتوفير جميع متطلبات تميزهم، وصولاً للقب الثامن على مستوى الفردي للمرة الخامسة على التوالي.