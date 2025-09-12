ثمانية خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في يوركشاير

يحتضن مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة، غدًا السبت، المحطة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة الثانية والثلاثين من البطولة، والتي تُعد قمة منافسات الكأس الغالية.

وتقام السلسلة دعمًا لخطط تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، وتعزيز حضور ملاك ومربي الخيل العربي عالميًا، انطلاقًا من حرص الإمارات على صون مسيرة الخيل العربي وإعلاء مكانته في المضامير الدولية.

وتشهد محطة بريطانيا لقاءً مثيرًا لنخبة أبطال المستقبل، ضمن مهرجان «سانت ليجر ستيكس» الشهير، في ختام «الديربي العربي الإنجليزي». وسيتنافس أبرز المهور والمهرات الممثلة لأعرق المرابط في بريطانيا وأوروبا على لقب الكأس الغالية المصنفة من سباقات الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والمخصصة للمهور والمهرات بعمر 4 سنوات، بجوائز مالية قياسية بلغت 400 ألف جنيه إسترليني، هي الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربية في بريطانيا وأوروبا.

ويشارك في السباق 8 خيول: أربعة من فرنسا، وثلاثة من المملكة المتحدة، وواحد من قطر. ويبرز منها:

«ليبو دي كارير» (المرتجز × المنارة دو كارير) بإشراف إلبان دي ميول وقيادة ميكائيل برزالونا.

«منير» (المرتجز × منيره) بإشراف داميان دو واتريغون وقيادة جيان بيرنارد إيكيم.

«الذيب» (أزادي × ذيبة) بإشراف توماس فورسي وقيادة فالح بوغنيم.

«شيحان» (المرتجز × الدوحة) بإشراف فرانسو روهو وقيادة توم ماركواند.

«لينو» (إيه أف البحر × عزة بنت كربلاء) بإشراف إيريك ديلوفا وقيادة إوريتز منديزابل.

«مراكب» (المرتجز × شايل الذهبي) بإشراف عقبة عاشور وقيادة راي داوسون.

«مداوي» (أزادي × أم جرايبة) بإشراف تشارلي واليس وقيادة جورج وود.

«هيبكينادا دو مازيه» (هلال الزمان × دجينتيل) بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو جياني.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، عضو اللجنة العليا للسلسلة، أن محطة بريطانيا تمثل قمة سباقات الأجندة السنوية، موضحًا أن المشاركة ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير تعكس قيمة الكأس وريادتها عالميًا على مدار 32 عامًا، باعتبارها من أعرق وأغلى السباقات الكلاسيكية.

وأضاف أن النجاح المتواصل للكأس في أوروبا وأصداؤها العالمية الواسعة دليل على مكانة الإمارات الريادية في خريطة سباقات الخيول، مشيرًا إلى أن مشاركة نخبة الخيل في ختام الديربي العربي الإنجليزي تعزز من سمعة الحدث دوليًا.