وفاة أسطورة السباقات اليابانية بعد أطول سلسلة من الإخفاقات والهزائم



رحلت الفرس اليابانية الشهيرة حارو أورارا، أمس الثلاثاء، عن عمر 29 عاماً، بعد أن قضت حياتها في مضمار السباقات رمزاً للإصرار رغم سلسلة طويلة من الإخفاقات والهزائم والتي صنعت أسطورتها بشكل مفاجئ بعد أن بدأت رحلتها في المضامير بعمر العامين تحديداً في 1998، وعلى مدى 113 سباقاً متتالياً شاركت فيه الفرس اليابانية لم تعرف الفوز رغم أنها من سلالة حققت العديد من الانتصارات، ما جعلها ظاهرة لافتة في اليابان وسط عشاق سباقات الخيل وغيرهم بعد أن وجد فيها الجمهور قصة إصرار نادرة، سواء من الفرس أو من مالكها الذي ظل يدفع بها في العديد من التحديات ويراهن عليها.



وبلغت شهرة الفرس حارو عام 2004، عندما حضر أكثر من 13 ألف متفرج خصوصاً لمتابعة أحد سباقاتها، رغم سلسلة هزائمها، حيث خرج حينها رئيس الوزراء الياباني الأسبق جونيشيرو كويزومي بتصريح لافت قبل السباق، أعرب فيه عن أمله في أن تحظى الفرس بالفوز خلال السباق أو في أحد الأيام التي لم تأتِ، واصفاً إياها بأنها مثال على عدم الاستسلام مهما كانت الخسائر.



وشكل رحيل الفرس «أسطورة الأمل» التي كانت قد شاركت في آخر سباق لها عام 2006، قبل التقاعد، لحظة مؤثرة في اليابان، إذ بقيت قصتها شاهداً على أن البطولة ليست حكراً على أصحاب الألقاب والكؤوس فقط، بل قد تصنعها روح المثابرة والقدرة على الاستمرار رغم الهزائم المتكررة وأن المشاركة في ذاتها إنجاز.