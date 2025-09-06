تركيا تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية بمشاركة 12 خيلاً غداً



تنطلق غداً الأحد منافسات المحطة الثانية عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك على مضمار فيلي أفندي العشبي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، ضمن أجندة النسخة الثانية والثلاثين. وتقام السباقات برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في إطار أهداف استراتيجية ترمي إلى تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل، وإعلاء مكانته في مختلف دول العالم، وتعزيز حضوره في أبرز المهرجانات والسباقات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مسيرته الأصيلة ودعم الملاك والمربين حول العالم، سعياً لنهضة صناعة متطورة لسباقات الخيل العربي.



ويعد سباق كأس رئيس الدولة الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي في تركيا، حيث تبلغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار أمريكي، بمشاركة 12 خيلاً تمثل نخبة المرابط التركية وأقواها. ويقام السباق لمسافة 1600 متر على العشب، ضمن الفئة الثالثة، وهو مخصص للأمهار والمهرات من عمر 3 سنوات فما فوق.



يتقدم قائمة المرشحين للفوز بلقب السباق ممثل دولة قطر، الفرس «آر بي ماري ليلة» «المرتجز × ريتش كينكا»، بشعار وذنان ريسنغ، وتحت إشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس دانييل تودهوب. كما تضم قائمة المشاركين بطلة النسخة الماضية «بيركنين كيزي»، ووصيفها «مستر ون»، بجانب صاحب المركز الثالث «تونجر»، إضافة إلى: هازندار، إينيبولو، كابريز، كاتي زماني، كيمسسز بابا، كوجك، كرل قَرِنْجا، وآمان دولو.



وأكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نفخر بالوصول إلى المحطة الثانية عشرة بعد تحقيق العديد من الأهداف وترجمة الخطط التي وضعت منذ انطلاق سباقات العام الحالي. وتمثل المحطة التركية محطة مهمة في استراتيجية الكأس الغالية التي أثبتت حضورها في أكبر المضامير العالمية، عبر تنوع جغرافي يتيح الوصول إلى مختلف ملاك ومربي الخيل العربي حول العالم، ترجمة لرسالة وأهداف الكأس الرامية إلى إعلاء شأن الخيل العربي من خلال دعم وتشجيع الملاك والمربين وتنظيم سباقات تسهم في تطوير الصناعة وتعزيز التكامل في منظومة الخيول العربية».



وأضاف: «يعكس سباق تركيا عمق العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين وروابط الصداقة المتينة، حيث تولي تركيا اهتماماً كبيراً بالخيل العربي، وتنظم سنوياً العديد من السباقات. كما يحتل الخيل العربي مكانة بارزة في تاريخها، وهو ما ينسجم مع خطط وبرامج اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية».