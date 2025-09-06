محطة مهمة تنتظر خيول الإمارات قبل «الآرك الفرنسي»



تتطلع خيول الإمارات غداً (الأحد)، إلى فرض حضورها المميز، وتحقيق انتصارات ثمينة على مضمار لونغشامب الفرنسي، في واحدة من أهم المحطات التي سيحظى فيها الفائزون على بطاقات التأهل تلقائياً إلى مهرجان قوس النصر «الآرك الفرنسي»، الذي يقام على المضمار ذاته يوم 5 أكتوبر المقبل.



ويتصدر سباق «بري دو مولان دو لونغشامب» الأمسية من الفئة الأولى لمسافة 1600 متر، بمشاركة «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف الثنائي سيمون وإيد كريسفورد، و«روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون، و«مرحباً يا سنافي» لجابر عبد الله، بإشراف إيه شوتز.



ويشارك في سباق «بري فوي» للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، الجواد «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف إيد ووكر، فيما يسعى «كواليفيكار» لجودلفين لتحقيق فوزه الثاني في سباقات الفئات هذا الموسم، في سباق بري نيل للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، في محاولة لتأكيد أحقيته بالمشاركة في سباق «بري دي لارك دو ترايومف»، ضمن مهرجان قوس النصر، بعد أن أحرز فوزاً مميزاً في سباق «بري لا فورس» للفئة الثالثة على ذاك المضمار الباريسي في الربيع، قبل أن يضيف لقباً آخر من الفئة الثالثة، عبر بري دو غيش في شانتي في مايو.







من جهة أخرى، تتطلع «أبو قير باي» لجودلفين، لمواصلة تقدمها في مسيرتها بسباقات السرعة، ومحاكاة والدها «فاين نيدل»، عبر الفوز في سباق سنتاور ستيكس للفئة الثانية. وأحرز بطل السرعة «فاين نيدل» لقب سباق هانشين مرتين، خلال مسيرته المميزة، فيما تمكن فحل دارلي «تاور أوف لندن»، من تعزيز فوزه في نسخة 2019، بانتصار في سبرينترز ستيكس للفئة الأولى.



وقدمت «أبو قير باي» موسماً قوياً حتى الآن، إذ افتتحت عودتها في سن الثلاث سنوات، بفوز في سباق على مضمار «كوكورا» في يناير، قبل أن تندفع بقوة لتظفر بلقب «آوي ستيكس» للفئة الثالثة، في «كيوتو»، أواخر مايو.